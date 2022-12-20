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https://sputnikarabic.ae/20221220/موجة-من-الشمس-تسبب-صدعا-في-المجال-المغناطيسي-للأرض-1071384768.html
موجة من الشمس تسبب صدعا في المجال المغناطيسي للأرض
موجة من الشمس تسبب صدعا في المجال المغناطيسي للأرض
تسببت موجة غامضة من الرياح الشمسية في إرسال وابل من المواد عالية السرعة اصطدمت بالمجال المغناطيسي للأرض، مما أدى إلى حدوث صدع في الغلاف المغناطيسي، يمكن أن... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T08:55+0000
2022-12-20T08:58+0000
مجتمع
علوم
حقل مغناطيسي
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وفقا لموقع "spaceweather.com" العلمي، فإنه لم تعرف أصول الموجة الصدمية تماما، لكن يعتقد العلماء أنها قد تكون ناتجة عن طرد الكتلة الإكليلي الذي أطلقته البقع الشمسية AR3165، وهي منطقة فوار على سطح الشمس أطلقت موجة من ثمانية توهجات شمسية على الأقل في 14 ديسمبر، مما تسبب في تعتيم راديو قصير فوق المحيط الأطلسي.البقع الشمسية هي مناطق على سطح الشمس حيث تتشابك المجالات المغناطيسية القوية، الناتجة عن تدفق الشحنات الكهربائية، في مكامن الخلل قبل أن تنفجر فجأة. يطلق إطلاق الطاقة الناتج رشقات من الإشعاع تسمى التوهجات الشمسية أو أعمدة من المواد الشمسية تسمى الانبعاث الكتلي الإكليلي (CMEs). بمجرد إطلاقها، تسافر CME بسرعات تصل إلى ملايين الأميال في الساعة وتكتسح الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية لتشكيل جبهة موجة عملاقة مجمعة (إذا كانت موجهة نحو الأرض) يمكن أن تؤدي إلى عواصف مغنطيسية أرضية.تحدث العواصف المغناطيسية الأرضية عندما يتم امتصاص الحطام الشمسي النشط (الذي يتكون في الغالب من الإلكترونات والبروتونات وجزيئات ألفا) بواسطة المجال المغناطيسي للأرض ثم ضغطه. تتحرك الجسيمات الشمسية عبر الغلاف الجوي بالقرب من القطبين حيث يكون المجال المغناطيسي الواقي للأرض أضعف وتثير الأكسجين وجزيئات النيتروجين - مما يتسبب في إطلاقها للطاقة على شكل ضوء لتشكيل الشفق الملون مثل الأضواء الشمالية.يمكن للعواصف أيضا أن تخلق شقوقا في الغلاف المغناطيسي تظل مفتوحة لساعات في كل مرة، مما يمكّن بعض المواد الشمسية من التدفق عبر الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية وأنظمة الطاقة وتعطيلها.ومع ذلك، يمكن أن يكون للعواصف الجيومغناطيسية الشديدة تأثيرات أكثر خطورة. لا يمكنهم فقط تشويه المجال المغناطيسي لكوكبنا بقوة كافية لإرسال الأقمار الصناعية إلى الأرض، ولكن يمكنها أيضا تعطيل الأنظمة الكهربائية وحتى شل الإنترنت.
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مجتمع, علوم, حقل مغناطيسي
مجتمع, علوم, حقل مغناطيسي

موجة من الشمس تسبب صدعا في المجال المغناطيسي للأرض

08:55 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 08:58 GMT 20.12.2022)
© AFP 2022 / ESO L. Calcadaنجم مغناطيسي
نجم مغناطيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / ESO L. Calcada
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تسببت موجة غامضة من الرياح الشمسية في إرسال وابل من المواد عالية السرعة اصطدمت بالمجال المغناطيسي للأرض، مما أدى إلى حدوث صدع في الغلاف المغناطيسي، يمكن أن يؤدي وابل البلازما إلى حدوث عاصفة مغنطيسية أرضية.
وفقا لموقع "spaceweather.com" العلمي، فإنه لم تعرف أصول الموجة الصدمية تماما، لكن يعتقد العلماء أنها قد تكون ناتجة عن طرد الكتلة الإكليلي الذي أطلقته البقع الشمسية AR3165، وهي منطقة فوار على سطح الشمس أطلقت موجة من ثمانية توهجات شمسية على الأقل في 14 ديسمبر، مما تسبب في تعتيم راديو قصير فوق المحيط الأطلسي.
البقع الشمسية هي مناطق على سطح الشمس حيث تتشابك المجالات المغناطيسية القوية، الناتجة عن تدفق الشحنات الكهربائية، في مكامن الخلل قبل أن تنفجر فجأة. يطلق إطلاق الطاقة الناتج رشقات من الإشعاع تسمى التوهجات الشمسية أو أعمدة من المواد الشمسية تسمى الانبعاث الكتلي الإكليلي (CMEs). بمجرد إطلاقها، تسافر CME بسرعات تصل إلى ملايين الأميال في الساعة وتكتسح الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية لتشكيل جبهة موجة عملاقة مجمعة (إذا كانت موجهة نحو الأرض) يمكن أن تؤدي إلى عواصف مغنطيسية أرضية.
تحدث العواصف المغناطيسية الأرضية عندما يتم امتصاص الحطام الشمسي النشط (الذي يتكون في الغالب من الإلكترونات والبروتونات وجزيئات ألفا) بواسطة المجال المغناطيسي للأرض ثم ضغطه. تتحرك الجسيمات الشمسية عبر الغلاف الجوي بالقرب من القطبين حيث يكون المجال المغناطيسي الواقي للأرض أضعف وتثير الأكسجين وجزيئات النيتروجين - مما يتسبب في إطلاقها للطاقة على شكل ضوء لتشكيل الشفق الملون مثل الأضواء الشمالية.
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يمكن للعواصف أيضا أن تخلق شقوقا في الغلاف المغناطيسي تظل مفتوحة لساعات في كل مرة، مما يمكّن بعض المواد الشمسية من التدفق عبر الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية وأنظمة الطاقة وتعطيلها.
ومع ذلك، يمكن أن يكون للعواصف الجيومغناطيسية الشديدة تأثيرات أكثر خطورة. لا يمكنهم فقط تشويه المجال المغناطيسي لكوكبنا بقوة كافية لإرسال الأقمار الصناعية إلى الأرض، ولكن يمكنها أيضا تعطيل الأنظمة الكهربائية وحتى شل الإنترنت.
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