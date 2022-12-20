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وزير الخارجية الأردني: مؤتمر بغداد المقبل سيعقد في مصر
وزير الخارجية الأردني: مؤتمر بغداد المقبل سيعقد في مصر
أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن مصر ستستضيف الدورة الثالثة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة العام المقبل. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T15:59+0000
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية والذي يعقد في الأردن.وقال الصفدي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "مؤتمر بغداد بنسخته الثالثة سيعقد العام المقبل في جمهورية مصر العربية".وانطلقت في منطقة البحر الميت بالأردن، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهم.ويأتي انطلاق المؤتمر في الأردن بناء على قرار صدر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في شهر آب/أغسطس 2021 في بغداد، لينعقد تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار، ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.ويشارك في المؤتمر قادة وممثلو الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعُمان، وتركيا، وإيران، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية الأردني: مؤتمر بغداد المقبل سيعقد في مصر
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أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن مصر ستستضيف الدورة الثالثة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة العام المقبل.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية والذي يعقد في الأردن.
وقال
الصفدي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "مؤتمر بغداد بنسخته الثالثة سيعقد العام المقبل في جمهورية مصر العربية".
وانطلقت في منطقة البحر الميت بالأردن، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد
للتعاون والشراكة، بدعوة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهم.
ويأتي انطلاق المؤتمر في الأردن بناء على قرار صدر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في شهر آب/أغسطس 2021 في بغداد، لينعقد تأكيدا على دعم العراق
وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار، ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.
ويشارك في المؤتمر قادة وممثلو الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعُمان، وتركيا، وإيران، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.