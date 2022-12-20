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https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-الخارجية-التركية-رفض-السويد-إعادة-عضو-منظمة-فتح-الله-غولن-تطور-سلبي-للغاية-1071402908.html
وزير الخارجية التركية: رفض السويد إعادة عضو منظمة "فتح الله غولن" تطور سلبي للغاية
وزير الخارجية التركية: رفض السويد إعادة عضو منظمة "فتح الله غولن" تطور سلبي للغاية
كررت أنقرة، اليوم الثلاثاء، مطالبتها للسويد وفنلندا بالتجاوب مع مطالبها بتسليم أعضاء بتنظيم الداعية المعارض فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة انقلاب في تركيا... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T13:25+0000
2022-12-20T13:25+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الغامبي، إن "رفض السويد إعادة عضو منظمة فتح الله غولن، بولنت كينش، تطور سلبي للغاية"، مشيرا إلى أن "على فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة حيال تلبية مطالب تركيا".وبولنت كينش رئيس تحرير سابق لصحيفة "توديز زمان" التي تقول السلطات التركية إنها تابعة لتنظيم غولن.وكشف جاويش أوغلو أن "وزير خارجية السويد سيزور أنقرة يوم الخميس المقبل".وأمس الاثنين، أوقفت المحكمة العليا في السويد تسليم الصحفي التركي، معتبرة أن هناك "عدة عقبات أمام تسليم المطلوبين من بينها خطر التعرض للاضطهاد بناءً على الآراء السياسية لهذا الشخص". وفق وسائل إعلام محلية.وكان الرئيس التركي قد هدد بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" إذا لم تفيا بوعودهما بشأن الامتناع عن "دعم الإرهاب".ووقعت فنلندا والسويد مع تركيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تبديد مخاوف أنقرة الأمنية مقابل موافقة الأخيرة على انضمام الدولتين إلى الناتو.وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد ذكر، في وقت سابق، أن أنصار حزب العمال الكردستاني "يقومون بأنشطة في السويد وفنلندا بسبب رفضهم لانضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي".
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

وزير الخارجية التركية: رفض السويد إعادة عضو منظمة "فتح الله غولن" تطور سلبي للغاية

13:25 GMT 20.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . POOL
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كررت أنقرة، اليوم الثلاثاء، مطالبتها للسويد وفنلندا بالتجاوب مع مطالبها بتسليم أعضاء بتنظيم الداعية المعارض فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة انقلاب في تركيا في 2016.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الغامبي، إن "رفض السويد إعادة عضو منظمة فتح الله غولن، بولنت كينش، تطور سلبي للغاية"، مشيرا إلى أن "على فنلندا والسويد اتخاذ خطوات ملموسة حيال تلبية مطالب تركيا".
وبولنت كينش رئيس تحرير سابق لصحيفة "توديز زمان" التي تقول السلطات التركية إنها تابعة لتنظيم غولن.
وكشف جاويش أوغلو أن "وزير خارجية السويد سيزور أنقرة يوم الخميس المقبل".
وأمس الاثنين، أوقفت المحكمة العليا في السويد تسليم الصحفي التركي، معتبرة أن هناك "عدة عقبات أمام تسليم المطلوبين من بينها خطر التعرض للاضطهاد بناءً على الآراء السياسية لهذا الشخص". وفق وسائل إعلام محلية.
وكان الرئيس التركي قد هدد بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" إذا لم تفيا بوعودهما بشأن الامتناع عن "دعم الإرهاب".
ووقعت فنلندا والسويد مع تركيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تبديد مخاوف أنقرة الأمنية مقابل موافقة الأخيرة على انضمام الدولتين إلى الناتو.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد ذكر، في وقت سابق، أن أنصار حزب العمال الكردستاني "يقومون بأنشطة في السويد وفنلندا بسبب رفضهم لانضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي".
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