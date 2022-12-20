https://sputnikarabic.ae/20221220/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بعد-حريق-في-خط-غاز-روسي-1071399261.html
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد حريق في خط غاز روسي
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد حريق في خط غاز روسي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق نشب نتيجة انفجار في خط أنابيب الغاز في مقاطعة تشوفاشيا. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T12:53+0000
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2022-12-20T12:53+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
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ووفقًا للوزارة ففي الساعة 13.44، تلقت خدمات الطوارئ رسالة حول حريق حدث نتيجة تسرب غاز على خط أنابيب غاز تحت الأرض بالقرب من قرية يامباختينو في مقاطعة فورنارسك.وكان خط أنابيب الغاز الرئيسي يورنغوي - بوماري - أوجورود، قيد الإصلاح عندما وقع الانفجار، وأفادت لجنة حالات الطوارئ التابعة لمقاطعة تشوفاش أن شخصًا أصيب بجروح.ووقع الانفجار في خط تصدير الغاز الروسي الذي ينقل عبره "الوقود الأزرق" من سيبيريا إلى أوروبا.وزادت أسعار الغاز في أوروبا بعد الحادثة مباشرة حيث اقتربت من 1250 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات بورصة لندن.
https://sputnikarabic.ae/20221220/بلومبرغ-وضع-سقف-لسعر-الغاز-يهدد-بتفاقم-أزمة-الطاقة-في-أوروبا--1071391255.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد حريق في خط غاز روسي
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق نشب نتيجة انفجار في خط أنابيب الغاز في مقاطعة تشوفاشيا.
ووفقًا للوزارة ففي الساعة 13.44، تلقت خدمات الطوارئ رسالة حول حريق حدث نتيجة تسرب غاز على خط أنابيب غاز تحت الأرض بالقرب من قرية يامباختينو في مقاطعة فورنارسك.
وكان خط أنابيب الغاز الرئيسي يورنغوي - بوماري - أوجورود، قيد الإصلاح عندما وقع الانفجار، وأفادت لجنة حالات الطوارئ التابعة لمقاطعة تشوفاش أن شخصًا أصيب بجروح.
تمت السيطرة على حريق الغاز في موقع الحادث، وقد ثبت أن الاختراق قد حدث أثناء الإصلاحات المجدولة في قسم خط أنابيب الغاز الرئيسي يورنغوي - بوماري - أوجورود، تحت الأرض بقطر 1420 ملم.
ووقع الانفجار في خط تصدير الغاز الروسي الذي ينقل عبره "الوقود الأزرق" من سيبيريا إلى أوروبا.
يعبر خط يورنغوي - بوماري - أوجورود الحدود الروسية - الأوكرانية بالقرب من محطة سودجا في منطقة كورسك، وهي اليوم نقطة الدخول الوحيدة للغاز من روسيا إلى أوكرانيا للعبور إلى أوروبا.
وزادت أسعار الغاز
في أوروبا بعد الحادثة مباشرة حيث اقتربت من 1250 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات بورصة لندن.