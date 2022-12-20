https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-الطاقة-الجزائري-تحديد-الاتحاد-الأوروبي-سقف-أسعار-موارد-الطاقة-قد-يزعزع-السوق-1071388712.html
وزير الطاقة الجزائري: تحديد الاتحاد الأوروبي سقف أسعار موارد الطاقة قد يزعزع السوق
وزير الطاقة الجزائري: تحديد الاتحاد الأوروبي سقف أسعار موارد الطاقة قد يزعزع السوق
صرح وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بتحديد سقف أسعار موارد الطاقة قد تتسبب في زعزعة استقرار السوق. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T10:21+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال عرقاب في كلمة له خلال فعالية يوم الطاقة الجزائري-الألماني، اليوم الثلاثاء، إن "إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بتسقيف الأسعار قد تزعزع السوق"، مضيفا أنه "من المرجح أن تتأثر الصناعة البترولية والغازية بالتغيرات التشريعية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي".وأشار وزير الطاقة والمناجم، إلى أنه يمكن للجزائر أن تلعب دورًا مركزيا في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بإنجاز برنامج الطاقات المتجددة الذي يَقدر بـ 15 ألف ميغا واط.ودعا عرقاب، المستثمرين الألمان للإنخراط مع الجزائر في هذا البرنامج، الذي يسمح بتوفير كميات إضافية ستوجه إلى أوروبا عموما، وإلى ألمانيا على وجه الخصوص.ويرى الوزير الجزائري أن سمعة الجزائر في سوق الغاز كمورد آمن وموثوق يمكن أن تسمح لها بـأن تكون أيضا موردا موثوقا للكهرباء، مبرزا أن الجزائر تتوفر على قدرة إنتاجية للكهرباء تزيد عن 25 ألف ميغا واط مما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10 آلاف ميغا واط في السوق الإقليمية من أجل التصدير.في هذا السياق، أكد ضرورة تطوير بنية تحتية للنقل الكهربائي وشبكة تربط الجزائر بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221219/وزراء-الطاقة-بالاتحاد-الأوروبي-يتوصلون-لاتفاق-سياسي-بشأن-سقف-أسعار-الغاز-1071369518.html
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العالم العربي, الجزائر, أسعار النفط اليوم, أخبار ألمانيا
العالم العربي, الجزائر, أسعار النفط اليوم, أخبار ألمانيا
وزير الطاقة الجزائري: تحديد الاتحاد الأوروبي سقف أسعار موارد الطاقة قد يزعزع السوق
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صرح وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بتحديد سقف أسعار موارد الطاقة قد تتسبب في زعزعة استقرار السوق.
الجزائر - سبوتنيك. وقال عرقاب في كلمة له خلال فعالية يوم الطاقة الجزائري-الألماني، اليوم الثلاثاء، إن "إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بتسقيف الأسعار قد تزعزع السوق"، مضيفا أنه "من المرجح أن تتأثر الصناعة البترولية والغازية بالتغيرات التشريعية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي".
وأشار عرقاب إلى الحاجة الملحة لأسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية.
وأشار وزير الطاقة والمناجم، إلى أنه يمكن للجزائر أن تلعب دورًا مركزيا في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بإنجاز برنامج الطاقات المتجددة الذي يَقدر بـ 15 ألف ميغا واط.
ودعا عرقاب، المستثمرين الألمان للإنخراط مع الجزائر في هذا البرنامج، الذي يسمح بتوفير كميات إضافية ستوجه إلى أوروبا عموما، وإلى ألمانيا على وجه الخصوص.
ويرى الوزير الجزائري أن سمعة الجزائر في سوق الغاز كمورد آمن وموثوق يمكن أن تسمح لها بـأن تكون أيضا موردا موثوقا للكهرباء، مبرزا أن الجزائر تتوفر على قدرة إنتاجية للكهرباء تزيد عن 25 ألف ميغا واط مما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10 آلاف ميغا واط في السوق الإقليمية من أجل التصدير.
في هذا السياق، أكد ضرورة تطوير بنية تحتية للنقل الكهربائي وشبكة تربط الجزائر بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.