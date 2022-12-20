https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-خارجية-أبخازيا-يزور-موسكو-ومينسك-لمناقشة-قضايا-مهمة-1071380313.html
وزير خارجية أبخازيا يزور موسكو ومينسك لمناقشة قضايا مهمة
وزير خارجية أبخازيا يزور موسكو ومينسك لمناقشة قضايا مهمة
بدأ وزير الخارجية الأبخازي، إينال أردزينبا، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى موسكو ومينسك لمناقشة قضايا التعاون العاجلة. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T02:19+0000
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روسيا
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سبوتنيك. وأوضحت وزارة خارجية أبخازيا في بيان لها أن "وزير خارجية جمهورية أبخازيا إينال أردزينبا غادر في زيارة عمل إلى موسكو ومينسك لمناقشة قضايا التعاون العاجلة".وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأبخازي، ألكسندر أنكفاب، أن بلاده تعمل مع موسكو لتحسين التشريعات الخاصة بالاستثمارات في قطاع الطاقة في أبخازيا.وأوضح أنكفاب أن هناك مشكلة في إمدادات الطاقة في أبخازيا والجمهورية بحاجة إلى استثمارات روسية في قطاع الطاقة، مضيفًا أنه يجب على المستثمرين فهم التشريع الذي ينظم العلاقات القانونية في هذا القطاع.وأضاف: "حتى الآن هذا التشريع لا يناسب المستثمرين الروس ونعمل على تحسينه"، حسب تعبيره.وكانت أبخازيا قد فرضت قيودا على إمدادات الكهرباء في أربع من المناطق السبع للجمهورية منها العاصمة سوخومي، وذلك على إثر أزمة الطاقة التي نشأت في أبخازيا في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
وزير خارجية أبخازيا يزور موسكو ومينسك لمناقشة قضايا مهمة
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بدأ وزير الخارجية الأبخازي، إينال أردزينبا، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى موسكو ومينسك لمناقشة قضايا التعاون العاجلة.
سبوتنيك. وأوضحت وزارة خارجية أبخازيا في بيان لها أن "وزير خارجية جمهورية أبخازيا إينال أردزينبا غادر في زيارة عمل إلى موسكو ومينسك لمناقشة قضايا التعاون العاجلة".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأبخازي، ألكسندر أنكفاب، أن بلاده تعمل مع موسكو
لتحسين التشريعات الخاصة بالاستثمارات في قطاع الطاقة في أبخازيا.
وأوضح أنكفاب أن هناك مشكلة في إمدادات الطاقة في أبخازيا والجمهورية بحاجة إلى استثمارات روسية في قطاع الطاقة، مضيفًا أنه يجب على المستثمرين فهم التشريع الذي ينظم العلاقات القانونية في هذا القطاع.
وأضاف: "حتى الآن هذا التشريع لا يناسب المستثمرين الروس ونعمل على تحسينه"، حسب تعبيره.
وكانت أبخازيا قد فرضت قيودا على إمدادات الكهرباء في أربع من المناطق السبع للجمهورية منها العاصمة سوخومي، وذلك على إثر أزمة الطاقة التي نشأت في أبخازيا في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.