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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/أوكرانيا-تتلقى-ملياري-دولار-من-الولايات-المتحدة-عن-طريق-البنك-الدولي-1071427485.html
أوكرانيا تتلقى ملياري دولار من الولايات المتحدة عن طريق البنك الدولي
أوكرانيا تتلقى ملياري دولار من الولايات المتحدة عن طريق البنك الدولي
قال مجلس الوزراء الأوكراني، يوم الثلاثاء، إن كييف تلقت ملياري دولار في شكل منح من الولايات المتحدة من خلال صندوق الائتمان التابع للبنك الدولي. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T00:18+0000
2022-12-21T00:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال مجلس الوزراء الأوكراني على الموقع الإلكتروني: "تلقت ميزانية الدولة لأوكرانيا منحًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من الصندوق الاستئماني للبنك الدولي".وأضاف: "هذه هي الشريحة الثانية من المنحة البالغة 4.5 مليار دولار أمريكي. وقدمت الأموال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي كجزء من الإنفاق العام لتحمل القدرات الإدارية في مشروع أوكرانيا (السلام)".وستضمن أموال المنحة مدفوعات المعاشات التقاعدية ورواتب عمال الدفاع المدني وتغطي التكاليف المتعلقة بالخدمات الطبية في إطار برنامج الضمان الطبي، حسبما جاء في البيان.وقال مجلس الوزراء إن واشنطن هي "أكبر مانح للمساعدة المباشرة للميزانية بين جميع الدول الشريكة في عام 2022"، مضيفًا أن الولايات المتحدة قدمت 12 مليار دولار في شكل منح هذا العام.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/مصدر-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-تهدف-لإقناع-الكونغرس-بالموافقة-على-45-مليار-دولار-مساعدات-جديدة--1071427346.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أوكرانيا تتلقى ملياري دولار من الولايات المتحدة عن طريق البنك الدولي

00:18 GMT 21.12.2022
© YouTube.comالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
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قال مجلس الوزراء الأوكراني، يوم الثلاثاء، إن كييف تلقت ملياري دولار في شكل منح من الولايات المتحدة من خلال صندوق الائتمان التابع للبنك الدولي.
موسكو - سبوتنيك. وقال مجلس الوزراء الأوكراني على الموقع الإلكتروني: "تلقت ميزانية الدولة لأوكرانيا منحًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من الصندوق الاستئماني للبنك الدولي".
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن تهدف لإقناع الكونغرس بالموافقة على 45 مليار دولار مساعدات جديدة
أمس, 23:47 GMT
وأضاف: "هذه هي الشريحة الثانية من المنحة البالغة 4.5 مليار دولار أمريكي. وقدمت الأموال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي كجزء من الإنفاق العام لتحمل القدرات الإدارية في مشروع أوكرانيا (السلام)".
وستضمن أموال المنحة مدفوعات المعاشات التقاعدية ورواتب عمال الدفاع المدني وتغطي التكاليف المتعلقة بالخدمات الطبية في إطار برنامج الضمان الطبي، حسبما جاء في البيان.
وقال مجلس الوزراء إن واشنطن هي "أكبر مانح للمساعدة المباشرة للميزانية بين جميع الدول الشريكة في عام 2022"، مضيفًا أن الولايات المتحدة قدمت 12 مليار دولار في شكل منح هذا العام.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:16 GMT
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