https://sputnikarabic.ae/20221220/مصدر-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-تهدف-لإقناع-الكونغرس-بالموافقة-على-45-مليار-دولار-مساعدات-جديدة--1071427346.html
مصدر: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن تهدف لإقناع الكونغرس بالموافقة على 45 مليار دولار مساعدات جديدة
مصدر: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن تهدف لإقناع الكونغرس بالموافقة على 45 مليار دولار مساعدات جديدة
قال مساعد في الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، إن زيارة فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن وخططه لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونغرس يوم الأربعاء، بهدف إقناع المشرعين... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T23:47+0000
2022-12-20T23:47+0000
2022-12-20T23:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المساعد لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أنها محاولة لزعزعة الكونغرس للحصول على أموال بقيمة 45 مليار دولار في الجلسة المشتركة يوم الأربعاء".وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة واشنطن الأربعاء لحضور لقاء محتمل مع جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس، في أول رحلة له إلى الخارج منذ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/-إعلام-زيلينسكي-يخطط-لزيارة-واشنطن-لعقد-اجتماع-مع-بايدن-1071427212.html
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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
مصدر: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن تهدف لإقناع الكونغرس بالموافقة على 45 مليار دولار مساعدات جديدة
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قال مساعد في الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، إن زيارة فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن وخططه لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونغرس يوم الأربعاء، بهدف إقناع المشرعين الأمريكيين بتضمين 45 مليار دولار كمساعدة إضافية لأوكرانيا في حزمة الإنفاق الأمريكية لعام 2023,
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المساعد لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أنها محاولة لزعزعة الكونغرس للحصول على أموال بقيمة 45 مليار دولار في الجلسة المشتركة يوم الأربعاء".
وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة واشنطن الأربعاء لحضور لقاء محتمل مع جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس
، في أول رحلة له إلى الخارج منذ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.