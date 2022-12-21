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https://sputnikarabic.ae/20221221/أوليانوف-واشنطن-تتصرف-بطريقة-غير-مسؤولة-تجاه-الاتفاق-النووي-الإيراني--1071442927.html
أوليانوف: واشنطن تتصرف بطريقة غير مسؤولة تجاه الاتفاق النووي الإيراني
أوليانوف: واشنطن تتصرف بطريقة غير مسؤولة تجاه الاتفاق النووي الإيراني
أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت، على ما يبدو، تجميد المفاوضات بشأن استعادة خطة... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T10:44+0000
2022-12-21T10:44+0000
روسيا
الاتفاق النووي الإيراني
واشنطن
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وقال أوليانوف في مؤتمر صحفي: "تم تسريب معلومات، أنه حتى قبل انتخابات الكونغرس، أي في 4 نوفمبر، خلال أحد الاجتماعات الانتخابية، أكد بايدن، ردًا على سؤال من أحد الناخبات، أن الصفقة النووية قد ماتت، لكن الولايات المتحدة لن تعلن عن ذلك. وقد انتشرت هذه الكلمات ويبدو، أن الأمريكيين قرروا حقا ... تجميد المفاوضات. في رأيي، هذا سلوك غير مسؤول تماما، في الظروف، عندما يبقى حرفيا بضع خطوات لخط النهاية، من المستحيل وقف العملية تحت ذرائع مفتعلة" .وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناءً".وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-في-فيديو-متداول-الاتفاق-النووي-مع-إيران-مات-1071430612.html
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روسيا, الاتفاق النووي الإيراني, واشنطن
روسيا, الاتفاق النووي الإيراني, واشنطن

أوليانوف: واشنطن تتصرف بطريقة غير مسؤولة تجاه الاتفاق النووي الإيراني

10:44 GMT 21.12.2022
© AFP 2022 / VLADIMIR SIMICEKالممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف
الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / VLADIMIR SIMICEK
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أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت، على ما يبدو، تجميد المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهذا موقف غير مسؤول.
وقال أوليانوف في مؤتمر صحفي: "تم تسريب معلومات، أنه حتى قبل انتخابات الكونغرس، أي في 4 نوفمبر، خلال أحد الاجتماعات الانتخابية، أكد بايدن، ردًا على سؤال من أحد الناخبات، أن الصفقة النووية قد ماتت، لكن الولايات المتحدة لن تعلن عن ذلك. وقد انتشرت هذه الكلمات ويبدو، أن الأمريكيين قرروا حقا ... تجميد المفاوضات. في رأيي، هذا سلوك غير مسؤول تماما، في الظروف، عندما يبقى حرفيا بضع خطوات لخط النهاية، من المستحيل وقف العملية تحت ذرائع مفتعلة" .

"هناك أمور جدية للغاية على المحك. قضايا عدم الانتشار النووي حادة للغاية، بما في ذلك للأمريكيين أنفسهم. وإذا لم تكتمل محادثات فيينا بشكل إيجابي، فإن خطر التصعيد يزداد، ويزيد بشكل كبير للغاية، وقد يصبح لا يمكن السيطرة عليه، حتى أكثر السيناريوهات المؤسفة. الأمريكيون، بالمناسبة، الإسرائيليون، الجيران، أحيانا يصرحون بعدم استبعاد الخيار العسكري. إذا وصل الأمر إلى هذه النقطة، فسيكون الأمر سيئا على الجميع. بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. هناك فرصة حقيقية لمنع كل هذا من خلال جهود دبلوماسية".

مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي
ميخائيل أوليانوف
ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناءً".
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
بايدن في فيديو متداول: الاتفاق النووي مع إيران "مات"
07:13 GMT
وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
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