https://sputnikarabic.ae/20221221/أوليانوف-واشنطن-تتصرف-بطريقة-غير-مسؤولة-تجاه-الاتفاق-النووي-الإيراني--1071442927.html

أوليانوف: واشنطن تتصرف بطريقة غير مسؤولة تجاه الاتفاق النووي الإيراني

أوليانوف: واشنطن تتصرف بطريقة غير مسؤولة تجاه الاتفاق النووي الإيراني

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت، على ما يبدو، تجميد المفاوضات بشأن استعادة خطة... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T10:44+0000

2022-12-21T10:44+0000

2022-12-21T10:44+0000

روسيا

الاتفاق النووي الإيراني

واشنطن

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وقال أوليانوف في مؤتمر صحفي: "تم تسريب معلومات، أنه حتى قبل انتخابات الكونغرس، أي في 4 نوفمبر، خلال أحد الاجتماعات الانتخابية، أكد بايدن، ردًا على سؤال من أحد الناخبات، أن الصفقة النووية قد ماتت، لكن الولايات المتحدة لن تعلن عن ذلك. وقد انتشرت هذه الكلمات ويبدو، أن الأمريكيين قرروا حقا ... تجميد المفاوضات. في رأيي، هذا سلوك غير مسؤول تماما، في الظروف، عندما يبقى حرفيا بضع خطوات لخط النهاية، من المستحيل وقف العملية تحت ذرائع مفتعلة" .وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناءً".وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-في-فيديو-متداول-الاتفاق-النووي-مع-إيران-مات-1071430612.html

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روسيا, الاتفاق النووي الإيراني, واشنطن