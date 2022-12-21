https://sputnikarabic.ae/20221221/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-طلب-عضوية-كوسوفو-1071448151.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يدرس طلب عضوية كوسوفو
إعلام: الاتحاد الأوروبي يدرس طلب عضوية كوسوفو
ذكرت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي سيدرس طلب جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد للانضمام إلى الكتلة أوائل العام المقبل. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T12:03+0000
2022-12-21T12:03+0000
2022-12-21T12:03+0000
العالم
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وقالت الوكالة في بيان إن "الاتحاد الأوروبي سينظر في طلب كوسوفو للانضمام إلى الكتلة بمجرد تسليم الرئاسة إلى السويد في يناير/كانون الثاني".في منتصف ديسمبر/كانون الأول، قدم رئيس وزراء جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، ألبين كورتي، طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى جمهورية التشيك التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي.لم تعترف إسبانيا واليونان وقبرص وسلوفاكيا ورومانيا باستقلال كوسوفو، من بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الاتحاد الأوروبي يدرس طلب عضوية كوسوفو
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ذكرت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي سيدرس طلب جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد للانضمام إلى الكتلة أوائل العام المقبل.
وقالت الوكالة في بيان إن "الاتحاد الأوروبي سينظر في طلب كوسوفو للانضمام إلى الكتلة
بمجرد تسليم الرئاسة إلى السويد في يناير/كانون الثاني".
في منتصف ديسمبر/كانون الأول، قدم رئيس وزراء جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، ألبين كورتي، طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى جمهورية التشيك التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي.
لم تعترف إسبانيا واليونان وقبرص وسلوفاكيا ورومانيا باستقلال كوسوفو، من بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.