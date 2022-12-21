https://sputnikarabic.ae/20221221/إيني-الإيطالية-تعلن-كشفا-جديدا-للغاز-قبالة-سواحل-قبرص-1071443980.html
"إيني" الإيطالية تعلن كشفا جديدا للغاز قبالة سواحل قبرص
"إيني" الإيطالية تعلن كشفا جديدا للغاز قبالة سواحل قبرص
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف جديد للغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك في وقت تسعى فيه قبرص لتصدير الغاز إلى أوروبا التي تعاني بشدة من... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T11:19+0000
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العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني "تعلن إيني عن اكتشاف غاز جديد قبالة سواحل قبرص في البئر زيوس -1، الذي تم حفره في بلوك 6، على بعد 162 كيلومترًا من الساحل، وعلى عمق 2300 متر".وأشارت إلى أن "فرع شركة إيني بقبرص يتولى تشغيل وإدارة بلوك 6، حيث تمتلك الشركة الإيطالية حصة قدرها 50% مع توتال إينرجي الفرنسية".وبحسب البيان فإن "زيوس 1 هو الاكتشاف الثالث على التوالي في بلوك رقم 6 بعد "كورونوس 1" و"كاليبسو" مما يؤكد آفاق التنمية الواعدة في المنطقة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الغاز الموجود في المكان يتراوح بين 2 إلى 3 تريليون قدم مكعب".وتتواجد إيني في قبرص منذ عام 2013. وتعمل في كتل 2،3،6،8 و 9 وتمتلك حصصًا في المربعين 7 و11 ، التي تديرها شركة توتال إينرجي الفرنسية.وكانت وزيرة الطاقة القبرصية، ناتاشا بيليدس قد صرحت مؤخرا بأن بلادها تتطلع لأن يصبح الغاز الطبيعي القادم من بحارها متاحًا تجاريًا بحلول عام 2027، مشيرة إلى أنه "مع أحدث الاكتشافات والأرقام لدينا، نمتلك من 12 إلى 15 تريليون قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي من المحتمل أن يكون متاحًا للإمداد إلى الاتحاد الأوروبي".هذا وتسعى قبرص إلى إحراز تقدم سريع نحو بدء تصدير الغاز إلى أوروبا، في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة إمدادات الطاقة في القارة العجوز.
https://sputnikarabic.ae/20221113/إيني-الإيطالية-ترسل-أول-شحنة-غاز-طبيعي-مسال-من-موزمبيق-إلى-أوروبا-1070124326.html
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العالم
"إيني" الإيطالية تعلن كشفا جديدا للغاز قبالة سواحل قبرص
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أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف جديد للغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك في وقت تسعى فيه قبرص لتصدير الغاز إلى أوروبا التي تعاني بشدة من أزمة في قطاع الطاقة.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني "تعلن إيني عن اكتشاف غاز جديد قبالة سواحل قبرص في البئر زيوس -1، الذي تم حفره في بلوك 6، على بعد 162 كيلومترًا من الساحل، وعلى عمق 2300 متر".
وأشارت إلى أن "فرع شركة إيني بقبرص يتولى تشغيل وإدارة بلوك 6، حيث تمتلك الشركة الإيطالية حصة قدرها 50% مع توتال إينرجي الفرنسية".
وبحسب البيان فإن "زيوس 1 هو الاكتشاف الثالث على التوالي في بلوك رقم 6 بعد "كورونوس 1" و"كاليبسو" مما يؤكد آفاق التنمية الواعدة في المنطقة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الغاز الموجود في المكان يتراوح بين 2 إلى 3 تريليون قدم مكعب".
وتتواجد إيني في قبرص منذ عام 2013. وتعمل في كتل 2،3،6،8 و 9 وتمتلك حصصًا في المربعين 7 و11 ، التي تديرها شركة توتال إينرجي الفرنسية.
وكانت وزيرة الطاقة القبرصية، ناتاشا بيليدس قد صرحت مؤخرا بأن بلادها تتطلع لأن يصبح الغاز الطبيعي القادم من بحارها متاحًا تجاريًا بحلول عام 2027، مشيرة إلى أنه "مع أحدث الاكتشافات والأرقام لدينا، نمتلك من 12 إلى 15 تريليون قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي من المحتمل أن يكون متاحًا للإمداد إلى الاتحاد الأوروبي".
هذا وتسعى قبرص إلى إحراز تقدم سريع نحو بدء تصدير الغاز إلى أوروبا، في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة إمدادات الطاقة في القارة العجوز.