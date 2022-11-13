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https://sputnikarabic.ae/20221113/إيني-الإيطالية-ترسل-أول-شحنة-غاز-طبيعي-مسال-من-موزمبيق-إلى-أوروبا-1070124326.html
"إيني" الإيطالية ترسل أول شحنة غاز طبيعي مسال من موزمبيق إلى أوروبا
"إيني" الإيطالية ترسل أول شحنة غاز طبيعي مسال من موزمبيق إلى أوروبا
قالت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، المشغلة لمشروع كورال ساوث، اليوم الأحد، إن الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال المنتج من الحقل الذي يقع في موزمبيق شُحنت... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
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2022-11-13T16:10+0000
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت "إيني" بصفتها المشغل المفوض للمشروع نيابة عن شركائها الآخرين، أن الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال تم إنتاجها من حقل غاز كورال.وأضاف الشركة الإيطالية العملاقة في بيان، إن الغاز المستخرج من المياه العميقة للغاية لحوض روفوما، غادر لتوه من منشأة كورال سول العائمة للغاز الطبيعي المسال.تحتل موزمبيق المرتبة 14 في العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي. وفقا لـ"إيني"، يعد مشروع كورال ساوث علامة بارزة للصناعة ويوصل البلاد إلى مرحلة الغاز الطبيعي المسال العالمية.تبلغ قدرة منصة كورال سول العائمة على تسييل الغاز 3.4 مليون طن سنويا، وستنتج الغاز الطبيعي المسال من 450 مليار متر مكعب من غاز خزان كورال.كورال ساوث هو أول مشروع تمت الموافقة عليه من قبل شركاء التنمية في المنطقة 4 في حوض روفوما قبالة ساحل موزمبيق. من المفترض أن يكون للحقل موارد غازية تبلغ نحو 500 مليار متر مكعب.تتم إدارة المنطقة 4 من قبل شركة "موزمبيق روفوما فينتشر"، وهي مشروع مشترك بين شركة "إيني" الإيطالية وشركة الطاقة الأمريكية "إكسون موبيل" وشركة البترول الوطنية الصينية.
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

"إيني" الإيطالية ترسل أول شحنة غاز طبيعي مسال من موزمبيق إلى أوروبا

16:10 GMT 13.11.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الانتقال إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
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قالت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، المشغلة لمشروع كورال ساوث، اليوم الأحد، إن الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال المنتج من الحقل الذي يقع في موزمبيق شُحنت إلى أوروبا عبر منصة كورال سول العائمة.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت "إيني" بصفتها المشغل المفوض للمشروع نيابة عن شركائها الآخرين، أن الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال تم إنتاجها من حقل غاز كورال.
وأضاف الشركة الإيطالية العملاقة في بيان، إن الغاز المستخرج من المياه العميقة للغاية لحوض روفوما، غادر لتوه من منشأة كورال سول العائمة للغاز الطبيعي المسال.
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تحتل موزمبيق المرتبة 14 في العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي. وفقا لـ"إيني"، يعد مشروع كورال ساوث علامة بارزة للصناعة ويوصل البلاد إلى مرحلة الغاز الطبيعي المسال العالمية.
تبلغ قدرة منصة كورال سول العائمة على تسييل الغاز 3.4 مليون طن سنويا، وستنتج الغاز الطبيعي المسال من 450 مليار متر مكعب من غاز خزان كورال.
كورال ساوث هو أول مشروع تمت الموافقة عليه من قبل شركاء التنمية في المنطقة 4 في حوض روفوما قبالة ساحل موزمبيق. من المفترض أن يكون للحقل موارد غازية تبلغ نحو 500 مليار متر مكعب.
تتم إدارة المنطقة 4 من قبل شركة "موزمبيق روفوما فينتشر"، وهي مشروع مشترك بين شركة "إيني" الإيطالية وشركة الطاقة الأمريكية "إكسون موبيل" وشركة البترول الوطنية الصينية.
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