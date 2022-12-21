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"السد" القطري يستبعد عبد الكريم حسن نهائيا من فريقه
"السد" القطري يستبعد عبد الكريم حسن نهائيا من فريقه
استبعدت إدارة نادي "السد" القطري اللاعب عبد الكريم حسن، اليوم الأربعاء، عن صفوف الفريق استبعادا نهائيا. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T19:34+0000
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قطر
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ونشر نادي السد القطري تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، أعلن من خلالها أن النادي قرر استبعاد عبد الكريم حسن من الفريق، بدعوى أن فكر اللاعب لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة.يذكر أن عبد الكريم حسن قد شارك مع منتخب قطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" التي أُقيمت في قطر، في وقت غادر المنتخب البطولة منمن الدور الأول، بعدما تلقى 3 هزائم متتالية دون تحصيل أي نقطة.
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قطر, منتخب قطر الوطني, المجتمع
قطر, منتخب قطر الوطني, المجتمع

"السد" القطري يستبعد عبد الكريم حسن نهائيا من فريقه

19:34 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 19:36 GMT 21.12.2022)
© IBRAHEEM AL OMARIمنتخب قطر
منتخب قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© IBRAHEEM AL OMARI
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استبعدت إدارة نادي "السد" القطري اللاعب عبد الكريم حسن، اليوم الأربعاء، عن صفوف الفريق استبعادا نهائيا.
ونشر نادي السد القطري تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، أعلن من خلالها أن النادي قرر استبعاد عبد الكريم حسن من الفريق، بدعوى أن فكر اللاعب لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة.
يذكر أن عبد الكريم حسن قد شارك مع منتخب قطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" التي أُقيمت في قطر، في وقت غادر المنتخب البطولة من
من الدور الأول، بعدما تلقى 3 هزائم متتالية دون تحصيل أي نقطة.
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