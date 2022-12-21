https://sputnikarabic.ae/20221221/السد-القطري-يستبعد-عبد-الكريم-حسن-نهائيا-من-فريقه-1071466427.html
"السد" القطري يستبعد عبد الكريم حسن نهائيا من فريقه
"السد" القطري يستبعد عبد الكريم حسن نهائيا من فريقه
استبعدت إدارة نادي "السد" القطري اللاعب عبد الكريم حسن، اليوم الأربعاء، عن صفوف الفريق استبعادا نهائيا. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T19:34+0000
2022-12-21T19:34+0000
2022-12-21T19:36+0000
قطر
منتخب قطر الوطني
المجتمع
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ونشر نادي السد القطري تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، أعلن من خلالها أن النادي قرر استبعاد عبد الكريم حسن من الفريق، بدعوى أن فكر اللاعب لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة.يذكر أن عبد الكريم حسن قد شارك مع منتخب قطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" التي أُقيمت في قطر، في وقت غادر المنتخب البطولة منمن الدور الأول، بعدما تلقى 3 هزائم متتالية دون تحصيل أي نقطة.
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سبوتنيك عربي
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قطر, منتخب قطر الوطني, المجتمع
قطر, منتخب قطر الوطني, المجتمع
"السد" القطري يستبعد عبد الكريم حسن نهائيا من فريقه
19:34 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 19:36 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
استبعدت إدارة نادي "السد" القطري اللاعب عبد الكريم حسن، اليوم الأربعاء، عن صفوف الفريق استبعادا نهائيا.
ونشر نادي السد القطري
تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، أعلن من خلالها أن النادي قرر استبعاد عبد الكريم حسن من الفريق، بدعوى أن فكر اللاعب لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة.
يذكر أن عبد الكريم حسن قد شارك مع منتخب قطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"
التي أُقيمت في قطر، في وقت غادر المنتخب البطولة من
من الدور الأول، بعدما تلقى 3 هزائم متتالية دون تحصيل أي نقطة.