https://sputnikarabic.ae/20221221/انخفاض-احتياطي-النفط-الاستراتيجي-الأمريكي-إلى-الحد-الأدنى-منذ-ديسمبر-1983--1071462377.html

انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى الحد الأدنى منذ ديسمبر 1983

انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى الحد الأدنى منذ ديسمبر 1983

انخفضت مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 3.6 مليون برميل إلى 378.6، لتسجل أسوأ مؤشر منذ عام 1983. 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T16:00+0000

2022-12-21T16:00+0000

2022-12-21T16:06+0000

اقتصاد

انخفاض

مؤشر

احتياطي

سوق النفط

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا لمراجعة أسبوعية من قبل قسم معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية، فقد انخفض مؤشر الاحتياط إلى أدنى مستوى له منذ كانون الأول 1983 عندما بلغت الاحتياطيات الاستراتيجية 378.3 مليون برميل.هذا ورفعت منظمة "أوبك"، توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي في عام 2022 - وتتوقع نمواً بمقدار 0.56 مليون برميل يومياً، ليصل إلى 11.82 مليون برميل يوميا، وفي عام 2023 قد يرتفع الرقم إلى 12.6 مليون برميل يوميا.جاء في تقرير "أوبك" لشهر ديسمبر/ كانون الأول: "بالنظر إلى الوتيرة الحالية لحفر الآبار وضخها في حقول النفط، من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط 0.6 مليون برميل يوميا، بمتوسط 11.8 مليون برميل يومياً في عام 2022".ووفقاً لتقرير المنظمة، فقد وصل متوسط إنتاج النفط في البلاد في عام 2021 إلى 11.25 مليون برميل يوميا.في تقرير نوفمبر/ تشرين الثاني السابق، توقعت "أوبك"، زيادة في عام 2022 بمقدار 0.53 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 11.78 مليون برميل يوميا. في عام 2023، كان من المتوقع زيادة قدرها 0.81 مليون برميل يوميا إلى 12.59 مليون برميل يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20221116/انخفاض-احتياطي-النفط-الأمريكي-إلى-أدنى-مستوى-منذ-38-عاما-1070250649.html

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