https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-يعد-زيلينسكي-بمواصلة-تعزيز-قدرات-أوكرانيا-الدفاعية-1071466962.html
بايدن يعد زيلينسكي بمواصلة تعزيز "قدرات أوكرانيا الدفاعية"
بايدن يعد زيلينسكي بمواصلة تعزيز "قدرات أوكرانيا الدفاعية"
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T20:07+0000
2022-12-21T20:07+0000
2022-12-21T20:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن: "سوف نستمر في تعزيز قدرات أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي. ولذلك سوف نزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت وسندرب القوات الأوكرانية على استخدامها".تأتي الزيارة في وقت يفكر فيه المشرعون الأمريكيون في منح مساعدات طارئة للبلاد بقيمة 45 مليار دولار، وهو ما يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لأكثر من 100 مليار دولار.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت"وقال بلينكن في بيان: "سنقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا 1.85 مليار دولار، بما في ذلك تسليم أول شحنة من منظومة "باتريوت" الدفاعية الجوية".
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
بايدن يعد زيلينسكي بمواصلة تعزيز "قدرات أوكرانيا الدفاعية"
20:07 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 20:08 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن: "سوف نستمر في تعزيز قدرات أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي. ولذلك سوف نزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت وسندرب القوات الأوكرانية على استخدامها".
تأتي الزيارة في وقت يفكر فيه المشرعون الأمريكيون في منح مساعدات طارئة للبلاد بقيمة 45 مليار دولار، وهو ما يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لأكثر من 100 مليار دولار.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت"
وقال بلينكن في بيان
: "سنقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا 1.85 مليار دولار، بما في ذلك تسليم أول شحنة من منظومة "باتريوت" الدفاعية الجوية".