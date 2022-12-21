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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/أمريكا-تعلن-عن-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-185-مليار-دولار-بينها-باتريوت-1071465386.html
أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار بينها "باتريوت"
أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار بينها "باتريوت"
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T18:21+0000
2022-12-21T18:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بلينكن، في بيان: "سنقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا 1.85 مليار دولار، بما في ذلك تسليم أول شحنة من منظومة "باتريوت" الدفاعية الجوية".واليوم الأربعاء، سيلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي جو بايدن، ويلقي لاحقاً خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، وتهدف الزيارة إلى إعادة التأكيد على الدعم الأمريكي لبلاده.كما تأتي الزيارة في وقت يفكر فيه المشرعون الأمريكيون في منح مساعدات طارئة للبلاد بقيمة 45 مليار دولار، وهو ما يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لأكثر من 100 مليار دولار.وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن إعلان بايدن عن حزمة المساعدات الأمنية الجديدة بـ"وجود السيد زيلينسكي إلى جانبه" سيوجه ما أسموه بـ"رسالة قوية إلى السيد بوتين وغيره من قادة العالم"، إلى جانب أشخاص في أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بأن بايدن لن يتردد في جهوده لمساعدة أوكرانيا.وجاء على لسان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية (تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته)، أن بايدن لن يجتمع بزيلينسكي من أجل "رسالة تتعلق بدفعه أو حثه أو إقناعه بأي شكل من الأشكال، نحو إيجاد نهاية دبلوماسية للحرب"، إلا أنه قال في الوقت نفسه، إن بايدن "لن يسمح للولايات المتحدة بالانجرار إلى حرب نشطة مع روسيا نيابة عن أوكرانيا"، وهو تعهد قطعه الرئيس قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا نهاية شباط/فبراير.من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن موقف زيلينسكي، لن يصبح أكثر إيجابية بعد زيارته للولايات المتحدة، قائلاً، ردًا على سؤال ما إذا كان موقف كييف سيتغير تجاه عملية التفاوض بعد الزيارة إلى الولايات المتحدة: "لا أعتقد".
https://sputnikarabic.ae/20221218/إيران-تكذب-أمريكا-مجددا-بشأن-إمداد-روسيا-بمسيرات-لإشراكها-في-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1071331200.html
https://sputnikarabic.ae/20221221/ألمانيا-لا-نمتلك-أنظمة-باتريوت-يمكن-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1071462861.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار بينها "باتريوت"

18:21 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 18:25 GMT 21.12.2022)
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت"
القاهرة - سبوتنيك. وقال بلينكن، في بيان: "سنقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا 1.85 مليار دولار، بما في ذلك تسليم أول شحنة من منظومة "باتريوت" الدفاعية الجوية".
واليوم الأربعاء، سيلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي جو بايدن، ويلقي لاحقاً خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، وتهدف الزيارة إلى إعادة التأكيد على الدعم الأمريكي لبلاده.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران تكذب أمريكا مجددا بشأن إمداد روسيا بمسيرات لإشراكها في العملية العسكرية في أوكرانيا
18 ديسمبر, 16:18 GMT
كما تأتي الزيارة في وقت يفكر فيه المشرعون الأمريكيون في منح مساعدات طارئة للبلاد بقيمة 45 مليار دولار، وهو ما يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لأكثر من 100 مليار دولار.
وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن إعلان بايدن عن حزمة المساعدات الأمنية الجديدة بـ"وجود السيد زيلينسكي إلى جانبه" سيوجه ما أسموه بـ"رسالة قوية إلى السيد بوتين وغيره من قادة العالم"، إلى جانب أشخاص في أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بأن بايدن لن يتردد في جهوده لمساعدة أوكرانيا.
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ألمانيا: لا نمتلك أنظمة "باتريوت" يمكن إرسالها إلى أوكرانيا
16:09 GMT
وجاء على لسان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية (تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته)، أن بايدن لن يجتمع بزيلينسكي من أجل "رسالة تتعلق بدفعه أو حثه أو إقناعه بأي شكل من الأشكال، نحو إيجاد نهاية دبلوماسية للحرب"، إلا أنه قال في الوقت نفسه، إن بايدن "لن يسمح للولايات المتحدة بالانجرار إلى حرب نشطة مع روسيا نيابة عن أوكرانيا"، وهو تعهد قطعه الرئيس قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا نهاية شباط/فبراير.
من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن موقف زيلينسكي، لن يصبح أكثر إيجابية بعد زيارته للولايات المتحدة، قائلاً، ردًا على سؤال ما إذا كان موقف كييف سيتغير تجاه عملية التفاوض بعد الزيارة إلى الولايات المتحدة: "لا أعتقد".
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