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بوتين: سنحافظ على الجاهزية القتالية ونحسن الثالوث النووي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/بوتين-يجب-تحليل-أسلحة-الناتو-واستخدامها-لبناء-القوات-المسلحة-الروسية-1071448452.html
بوتين: سنحافظ على الجاهزية القتالية ونحسن الثالوث النووي
بوتين: سنحافظ على الجاهزية القتالية ونحسن الثالوث النووي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستحافظ على استعدادها القتالي وستعمل على تحسين الثالوث النووي، وهذا هو الضمان الرئيسي لسيادة الاتحاد الروسي. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T12:33+0000
2022-12-21T12:37+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
ترسانة نووية
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وقال بوتين خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع "سنواصل الحفاظ على الجاهزية القتالية وتحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي. هذا هو الضمان الرئيسي للحفاظ على سيادتنا ووحدة أراضينا والتكافؤ الاستراتيجي، والتوازن العام للقوى في العالم."وأضاف بوتين: "من المعروف أن الإمكانات والقدرات العسكرية لجميع دول الناتو الرئيسية تقريبًا تُستخدم اليوم بنشاط ضد روسيا. ومع ذلك، فإن جنودنا ورقبائنا وضباطنا يقاتلون من أجل روسيا بشجاعة وثبات".وأشار بوتين إلى أن الجيش الروسي يؤدي واجبه في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بشجاعة وثبات في حل المهام الموكلة إليه.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحاجة إلى تطوير واستخدام الطائرات بدون طيار في القوات المسلحة الروسية ويجب أن تكون في كل مكان.وأضاف بوتين أنه "يجب الكشف عن الهدف بأسرع ما يمكن ونقل المعلومات الخاصة بالضرب في الوقت الحقيقي".وقال بوتين: "يجب ربط الطائرات بدون طيار ببعضها البعض، ودمجها في شبكة استخبارات واحدة، ولديها قنوات اتصال آمنة مع المقرات والقادة".
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روسيا, فلاديمير بوتين, ترسانة نووية
روسيا, فلاديمير بوتين, ترسانة نووية

بوتين: سنحافظ على الجاهزية القتالية ونحسن الثالوث النووي

12:33 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 12:37 GMT 21.12.2022)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في أستانا ، كازاخستان
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا ، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستحافظ على استعدادها القتالي وستعمل على تحسين الثالوث النووي، وهذا هو الضمان الرئيسي لسيادة الاتحاد الروسي.
وقال بوتين خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع "سنواصل الحفاظ على الجاهزية القتالية وتحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي. هذا هو الضمان الرئيسي للحفاظ على سيادتنا ووحدة أراضينا والتكافؤ الاستراتيجي، والتوازن العام للقوى في العالم."
وأضاف بوتين: "من المعروف أن الإمكانات والقدرات العسكرية لجميع دول الناتو الرئيسية تقريبًا تُستخدم اليوم بنشاط ضد روسيا. ومع ذلك، فإن جنودنا ورقبائنا وضباطنا يقاتلون من أجل روسيا بشجاعة وثبات".
وأشار بوتين إلى أن الجيش الروسي يؤدي واجبه في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بشجاعة وثبات في حل المهام الموكلة إليه.

"إن جنودنا، وضباطنا،وصف ضباطنا يقاتلون من أجل روسيا بشجاعة وثبات وثقة، خطوة بخطوة، إنهم ينفذون المهام المحددة وسيتم بالتأكيد تنفيذ هذه المهام".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحاجة إلى تطوير واستخدام الطائرات بدون طيار في القوات المسلحة الروسية ويجب أن تكون في كل مكان.

"تتمثل المهمة العاجلة في تحسين المركبات الجوية غير المأهولة، بما في ذلك الضربات الاستراتيجية والاستطلاعية، فضلا عن طرق استخدامها. وقد أظهرت تجربة العملية العسكرية الخاصة أن استخدام الطائرات بدون طيار أصبح في كل مكان تقريبًا وأن هذه الترسانة من الوسائل يجب أن تكون في فرق قتالية وفي فصائل وسرايا وكتائب".

وأضاف بوتين أنه "يجب الكشف عن الهدف بأسرع ما يمكن ونقل المعلومات الخاصة بالضرب في الوقت الحقيقي".
وقال بوتين: "يجب ربط الطائرات بدون طيار ببعضها البعض، ودمجها في شبكة استخبارات واحدة، ولديها قنوات اتصال آمنة مع المقرات والقادة".
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