https://sputnikarabic.ae/20221221/بوتين-يكشف-عن-وصول-صاروخ-يوم-القيامة-للخدمة-1071452582.html
بوتين يكشف عن وصول صاروخ "يوم القيامة" للخدمة
بوتين يكشف عن وصول صاروخ "يوم القيامة" للخدمة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "سارمات" ستدخل الخدمة القتالية في المستقبل القريب. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T13:36+0000
2022-12-21T13:36+0000
2022-12-21T13:45+0000
رصد عسكري
روسيا
فلاديمير بوتين
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وأوضح بوتين في اجتماع لهيئة وزارة الدفاع الروسية: "هذا العام تجاوز مستوى الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية 91%، كما تستمر عملية إعادة تسليح أفواج قوات الصواريخ الاستراتيجية بمنظومات أفانغارد الصاروخية الحديثة ذات المقذوف الحربي الفرط صوتي".وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو في الاجتماع إنه قد "بدأ العمل في نشر أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات سارمات أر إس 28".ومن المفترض أن تحل الصواريخ البالستية العابرة للقارات "سارمات" محل صاروخ "فويفودا".بدأت أعمال التطوير في مشروع سارمات في عام 2011، وسيكون الصاروخ الجديد قادرًا على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي وعبر القطب الجنوبي.ويطلق على صاروخ سارمات في روسيا صاروخ "يوم القيامة"، وفي الغرب - "الشيطان"، حيث يتم اختباره طوال عام 2022، وهو أقوى صاروخ نووي مع أبعد مدى في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221216/سارمات-الخصائص-الفريدة-للصاروخ-الباليستي-العابر-للقارات-1071256194.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, فلاديمير بوتين, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
رصد عسكري, روسيا, فلاديمير بوتين, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
بوتين يكشف عن وصول صاروخ "يوم القيامة" للخدمة
13:36 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "سارمات" ستدخل الخدمة القتالية في المستقبل القريب.
وأوضح بوتين في اجتماع لهيئة وزارة الدفاع الروسية: "هذا العام تجاوز مستوى الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية 91%، كما تستمر عملية إعادة تسليح أفواج قوات الصواريخ الاستراتيجية بمنظومات أفانغارد الصاروخية الحديثة ذات المقذوف الحربي الفرط صوتي".
في المستقبل القريب سيتم وضع صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات في الخدمة القتالية لأول مرة، نعلم أن هناك بعض العوائق، وهذا لا يغير خططنا سيتم تنفيذ كل شيء.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو في الاجتماع إنه قد "بدأ العمل في نشر أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات سارمات أر إس 28".
الإطلاق الناجح للصاروخ الثقيل الجديد من منظومة صواريخ سارمات خلال التجارب الحكومية جعل من الممكن بدء العمل على نشره".
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
ومن المفترض أن تحل الصواريخ البالستية العابرة للقارات "سارمات" محل صاروخ "فويفودا".
بدأت أعمال التطوير في مشروع سارمات
في عام 2011، وسيكون الصاروخ الجديد قادرًا على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي وعبر القطب الجنوبي.
ويطلق على صاروخ
سارمات في روسيا صاروخ "يوم القيامة"، وفي الغرب - "الشيطان"، حيث يتم اختباره طوال عام 2022، وهو أقوى صاروخ نووي مع أبعد مدى في العالم.