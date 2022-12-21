https://sputnikarabic.ae/20221221/سلاح-الجو-اليوناني-يعترض-مقاتلات-إف-16-تركية-فوق-بحر-إيجه-1071454545.html
سلاح الجو اليوناني يعترض مقاتلات إف-16 تركية فوق بحر إيجه
سلاح الجو اليوناني يعترض مقاتلات إف-16 تركية فوق بحر إيجه
أعلنت هيئة الأركان اليونانية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات تركية من طراز "إف-16" نفذت طلعات غير قانونية فوق شرق بحر إيجه. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T13:54+0000
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ونقلت صحيفة "إيكاثميريني" اليونانية، عن هيئة الأركان، أن مقاتلتين تركيتين من طراز "إف-16" قامتا بـ 5 رحلات جوية بين 11:07 و11:23 صباحا بالتوقيت المحلي.وأضافت أنه تم رصد المقاتلات التركية واعتراضها من قبل سلاح الجو اليوناني وفقا لقواعد الاشتباك الدولية.وفي وقت سابق صباح اليوم، حلقتا مقاتلتين تركيتين من طراز "إف-16" فوق جزيرة كيناروس الحدودية النائية على ارتفاع 25 ألف قدم، الساعة 9:43 صباحا.وأوضحت أنه أنه بعد ذلك بثلاث دقائق حلقت طائرتان أخريان من نفس الطراز فوق كيناروس وجزيرة جلاروس المجاورة على ارتفاع 19 ألف قدم.وأشارت إلى أن طائرة تركية بدون طيار حلقت فوق كيناروس الساعة 2:56 صباحًا.وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أفادت الثلاثاء، بأن الطيران اليوناني حاول منع مهمة تدريب جوي تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالمجال الجوي فوق بحر إيجه.وأضافت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأناضول، أن طائرات تركية قامت "بالرد اللازم" بعد محاولة الطيران اليوناني التدخل في المهمة.
https://sputnikarabic.ae/20221217/تركيا-مقاتلات-يونانية-حاولت-عرقلة-مهمة-للناتو-في-بحر-إيجة-1071307173.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم, أخبار العالم الآن
سلاح الجو اليوناني يعترض مقاتلات إف-16 تركية فوق بحر إيجه
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أعلنت هيئة الأركان اليونانية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات تركية من طراز "إف-16" نفذت طلعات غير قانونية فوق شرق بحر إيجه.
ونقلت
صحيفة "إيكاثميريني" اليونانية، عن هيئة الأركان، أن مقاتلتين تركيتين من طراز "إف-16" قامتا بـ 5 رحلات جوية بين 11:07 و11:23 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأضافت أنه تم رصد المقاتلات التركية واعتراضها من قبل سلاح الجو اليوناني وفقا لقواعد الاشتباك الدولية.
وفي وقت سابق صباح اليوم، حلقتا مقاتلتين تركيتين
من طراز "إف-16" فوق جزيرة كيناروس الحدودية النائية على ارتفاع 25 ألف قدم، الساعة 9:43 صباحا.
وأوضحت أنه أنه بعد ذلك بثلاث دقائق حلقت طائرتان أخريان من نفس الطراز فوق كيناروس وجزيرة جلاروس المجاورة على ارتفاع 19 ألف قدم.
وأشارت إلى أن طائرة تركية بدون طيار حلقت فوق كيناروس الساعة 2:56 صباحًا.
وكانت وزارة الدفاع التركية
، قد أفادت الثلاثاء، بأن الطيران اليوناني حاول منع مهمة تدريب جوي تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالمجال الجوي فوق بحر إيجه.
وأضافت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأناضول، أن طائرات تركية قامت "بالرد اللازم" بعد محاولة الطيران اليوناني التدخل في المهمة.