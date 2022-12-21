https://sputnikarabic.ae/20221221/ميدفيديف-يجتمع-بالرئيس-الصيني-في-بكين-1071430960.html
ميدفيديف ينقل رسالة من بوتين إلى الرئيس الصيني
ميدفيديف ينقل رسالة من بوتين إلى الرئيس الصيني
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، بنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في العاصمة الصينية بكين. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T07:32+0000
2022-12-21T07:32+0000
2022-12-21T08:03+0000
روسيا
العالم
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وعقد الاجتماع في مقر الحكومة الصينية في العاصمة بكين، وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان قضايا التفاعل بين الحزبين الحاكمين، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في المجالات الصناعية والاقتصادية.وكانت القضايا الدولية والوضع في أوكرانيا من المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، حيث وصف ميدفيديف المحادثات قائلا: "هذه المحادثات كانت مفيدة للغاية".وبحسب مكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، فقد تبادل ميدفيديف والرئيس الصيني وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة في جدول الأعمال الثنائي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ميدفيديف ينقل رسالة من بوتين إلى الرئيس الصيني
07:32 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، بنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في العاصمة الصينية بكين.
وعقد الاجتماع في مقر الحكومة الصينية في العاصمة بكين، وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان قضايا التفاعل بين الحزبين الحاكمين، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في المجالات الصناعية والاقتصادية.
وكانت القضايا الدولية والوضع في أوكرانيا من المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، حيث وصف ميدفيديف المحادثات قائلا: "هذه المحادثات كانت مفيدة للغاية".
وبحسب مكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، فقد تبادل ميدفيديف والرئيس الصيني وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة في جدول الأعمال الثنائي.
"قيّم ميدفيديف وشي جين بينغ عاليا الوضع الحالي وآفاق العلاقات الروسية الصينية، وأجريا تبادلا شاملا لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي".
مكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي