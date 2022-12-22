https://sputnikarabic.ae/20221222/الرئيس-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-من-أردوغان-لزيارة-تركيا-1071491658.html
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من أردوغان لزيارة تركيا
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من أردوغان لزيارة تركيا
تلقى الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، دعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة بلاده. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T13:52+0000
2022-12-22T13:52+0000
2022-12-22T13:52+0000
العالم العربي
زيارة
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أخبار تركيا اليوم
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بغداد– سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، " فخامة رئيس الجمهورية، الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل، اليوم الخميس 22 كانون الأول [ديسمبر] 2022، في قصر بغداد، السفير التركي لدى العراق السيد علي رضا كوناي".ولفت البيان إلى أن الرسالة تضمنت أيضا، "دعوة فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، لزيارة تركيا".وشهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا، خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملف المياه وحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، الذي يتخذ من شمال العراق ملاذا له.وأطلقت تركيا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي؛ وهو أمر رفضته الحكومة العراقية، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-الخارجية-العراقي-على-دول-الجوار-احترام-سيادة-العراق-1071413233.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, زيارة, الرئيس العراقي, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, زيارة, الرئيس العراقي, أخبار تركيا اليوم
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من أردوغان لزيارة تركيا
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تلقى الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، دعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة بلاده.
بغداد– سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، " فخامة رئيس الجمهورية، الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل، اليوم الخميس 22 كانون الأول [ديسمبر] 2022، في قصر بغداد، السفير التركي لدى العراق السيد علي رضا كوناي".
وأضاف، "في مُستهل اللقاء، سلّم السفير علي رضا كوناي السيد الرئيس، رسالة خطّية من فخامة الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان مُتعلقة بالعلاقات الثنائية، وبالرغبة في تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، والاحترام المُتبادل لدعم السلام والاستقرار الإقليمي، وأهمية تكثيف التواصل الثنائي على المستويات كافة لتعزيز العلاقات الثنائية".
ولفت البيان إلى أن الرسالة تضمنت أيضا، "دعوة فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، لزيارة تركيا".
وتابع البيان، الرئيس العراقي "حمّل السفير التركي تحياته وأمنياته الطيبة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وإلى الشعب التركي بدوام الازدهار والتقدم، وشكره على الدعوة التي وجهها إليه"؛ مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية، والتعاون المتبادل لما فيه مصلحة البلدين والشعبين".
وشهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا، خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملف المياه وحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، الذي يتخذ من شمال العراق ملاذا له.
وأطلقت تركيا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي؛ وهو أمر رفضته الحكومة العراقية، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.