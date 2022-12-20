https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-الخارجية-العراقي-على-دول-الجوار-احترام-سيادة-العراق-1071413233.html
وزير الخارجية العراقي: على دول الجوار احترام سيادة العراق
وزير الخارجية العراقي: على دول الجوار احترام سيادة العراق
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن من واجب بغداد منع مجموعات داخلية من استغلال أراضي البلاد في شن هجمات على دول الجوار، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T16:03+0000
2022-12-20T16:03+0000
2022-12-20T16:03+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي على هامش "قمة بغداد - 2" المقامة في منطقة البحر الميت بالأردن.وقال حسين: "هناك مجموعات في الساحة العراقية تستغل الأراضي العراقية لهجمات على دول الجوار، ومن واجبنا الحد من تلك الهجمات".لكنه استدرك: "يجب على دول الجوار احترام السيادة العراقية والالتزام بالقانون الدولي".كما لفت إلى أن بلاده تتواصل بشكل مستمر مع تركيا وإيران لوقف تلك الهجمات، التي تشنها الدولتان على العراق، مؤكدا أيضا اتخاذ بغداد إجراءات لمنع استخدام أراضيه في شن هجمات ضد الدول المجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20221219/وزير-الخارجية-العراقي-إيران-طالبت-العراق-رسميا-بنزع-سلاح-الجماعات-الانفصالية-المعادية-لها-1071371800.html
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رصد عسكري, العراق, أخبار العراق اليوم
رصد عسكري, العراق, أخبار العراق اليوم
وزير الخارجية العراقي: على دول الجوار احترام سيادة العراق
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن من واجب بغداد منع مجموعات داخلية من استغلال أراضي البلاد في شن هجمات على دول الجوار، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة احترام تلك الدول لسيادة العراق.
القاهرة - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي على هامش "قمة بغداد - 2" المقامة في منطقة البحر الميت بالأردن.
وقال حسين: "هناك مجموعات في الساحة العراقية تستغل الأراضي العراقية
لهجمات على دول الجوار، ومن واجبنا الحد من تلك الهجمات".
لكنه استدرك: "يجب على دول الجوار احترام السيادة العراقية والالتزام بالقانون الدولي".
كما لفت إلى أن بلاده تتواصل بشكل مستمر مع تركيا وإيران لوقف تلك الهجمات
، التي تشنها الدولتان على العراق، مؤكدا أيضا اتخاذ بغداد إجراءات لمنع استخدام أراضيه في شن هجمات ضد الدول المجاورة.