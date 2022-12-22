عربي
https://sputnikarabic.ae/20221222/تطور-في-إصابة-بيليه-بالسرطان-يحتاج-إلى-رعاية-أكبر-لعلاج-الفشل-الكلوي-والقلب-1071470846.html
تطور في إصابة بيليه بالسرطان… يحتاج إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب"
تطور في إصابة بيليه بالسرطان… يحتاج إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب"
أعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T06:03+0000
2022-12-22T06:03+0000
منتخب البرازيل
بيليه
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070496327_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_28e24ab00bbf7910e86a92bca969c8f7.jpg
وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب"، بحسب وكالة "فرانس برس".وفي وقت سابق، أعلنت اثنتان من بنات بيليه أن والدهم سيقضي عيد الميلاد في المستشفى "لقد انتهى في منزلنا عيد الميلاد".يشار إلى أن "الملك" بيليه (82 عاماً) أدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول/سبتمبر 2021.وبيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.
https://sputnikarabic.ae/20221204/بيليه-يكشف-تفاصيل-حالته-الصحية-ويطمئن-جماهيره-1070815992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070496327_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e4b20808eb1c2bcfb7fd6f8ac572b6bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتخب البرازيل, بيليه
منتخب البرازيل, بيليه

تطور في إصابة بيليه بالسرطان… يحتاج إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب"

06:03 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / Miguel Medinaرجل يمشي أمام لوحة جدارية تصور لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري السابق بيليه بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
رجل يمشي أمام لوحة جدارية تصور لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري السابق بيليه بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
تابعنا عبرTelegram
أعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب"، بحسب وكالة "فرانس برس".
الأسطورة البرازيلية بيليه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
بيليه يكشف تفاصيل حالته الصحية ويطمئن محبيه
4 ديسمبر, 01:30 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت اثنتان من بنات بيليه أن والدهم سيقضي عيد الميلاد في المستشفى "لقد انتهى في منزلنا عيد الميلاد".
يشار إلى أن "الملك" بيليه (82 عاماً) أدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول/سبتمبر 2021.
وبيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала