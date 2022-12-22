https://sputnikarabic.ae/20221222/تطور-في-إصابة-بيليه-بالسرطان-يحتاج-إلى-رعاية-أكبر-لعلاج-الفشل-الكلوي-والقلب-1071470846.html
تطور في إصابة بيليه بالسرطان… يحتاج إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب"
تطور في إصابة بيليه بالسرطان… يحتاج إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب"
أعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T06:03+0000
2022-12-22T06:03+0000
2022-12-22T06:03+0000
منتخب البرازيل
بيليه
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وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب"، بحسب وكالة "فرانس برس".وفي وقت سابق، أعلنت اثنتان من بنات بيليه أن والدهم سيقضي عيد الميلاد في المستشفى "لقد انتهى في منزلنا عيد الميلاد".يشار إلى أن "الملك" بيليه (82 عاماً) أدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول/سبتمبر 2021.وبيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.
https://sputnikarabic.ae/20221204/بيليه-يكشف-تفاصيل-حالته-الصحية-ويطمئن-جماهيره-1070815992.html
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منتخب البرازيل, بيليه
تطور في إصابة بيليه بالسرطان… يحتاج إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب"
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أعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي وقت سابق، أعلنت اثنتان من بنات بيليه أن والدهم سيقضي عيد الميلاد في المستشفى "لقد انتهى في منزلنا عيد الميلاد".
يشار إلى أن "الملك" بيليه (82 عاماً) أدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول/سبتمبر 2021.
وبيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة
الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.