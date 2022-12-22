https://sputnikarabic.ae/20221222/دراسة-تناول-فنجانين-أو-أكثر-من-القهوة-يوميا-يسبب-الوفاة-لمرضى-الضغط-المرتفع-1071494043.html

دراسة: تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا يسبب الوفاة لمرضى الضغط المرتفع

دراسة: تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا يسبب الوفاة لمرضى الضغط المرتفع

توصلت دراسة يابانية حديثة، إلى أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا، قد يزيد بشكل كبير من مخاطر ‏الوفاة المرتبطة بأمراض القلب لدى بعض المرضى.‏ 22.12.2022, سبوتنيك عربي

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2022-12-22T14:53+0000

2022-12-22T14:53+0000

مجتمع

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ووجد باحثون يابانيون أن الأشخاص الذين لديهم ضغط دم أعلى من 160/100 مم زئبق، وهو مرتفع للغاية، كانوا أكثر عرضة للوفاة من مشكلة قلبية، مقارنة بالأشخاص ذوي مستويات الضغط المنخفضة.وللتوصل إلى النتيجة، قام الباحثون في دراستهم، التي نشرت أمس الأربعاء، في مجلة جمعية القلب الأمريكية، بقياس مدى تأثير شرب القهوة والشاي الأخضر كل يوم على صحة القلب.وشملت الدراسة ما يقرب من 20 ألف مشارك، مع أكثر من 12 ألف امرأة، وأكثر من 6570 رجلا يعيشون في اليابان من عام 1990 إلى عام 2009، وتم تقسيهم إلى 5 مجموعات بناء على مستويات ضغط الدم لديهم.ويتم إجراء الدراسة سنويا في اليابان، من أجل تحديد مخاطر الإصابة بالسرطان بناء على خيارات نمط الحياة.وأبلغ المشاركون في الاستطلاع السنوي عن عاداتهم الغذائية، مثل كمية القهوة التي يشربونها كل يوم، كما أبلغوا عن الحالات الصحية التي تم تشخيصهم بها، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.وكان من المثير للاهتمام في الدراسة، أنه بالنسبة للمجموعة التي لديها ضغط دم مرتفع (أعلى من 140/90)، فقد وجد الباحثون أن شرب فنجانين من القهوة كل يوم زاد من خطر الوفاة بأمراض القلب مرتين، وذلك خلال فترة إجراء الدراسة.بينما لاحظ العلماء أنه لم يكن هناك خطر متزايد ملحوظ للأشخاص الذين شربوا كوبا واحدا فقط من القهوة.كما اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا المزيد من القهوة، كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا أصغر سنا، ومدخنين، وشاربين للكحوليات، ولديهم نسبة عالية من الكوليسترول، وضغط دم منخفض وأنظمة غذائية أسوأ.ويؤكد معدو الدراسة اليابانية، أنه وعلى حد علمهم، فإنها الدراسة الأولى التي وجدت ارتباطا بين شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا، والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.

https://sputnikarabic.ae/20221112/خبيرة-تغذية-تحذر-النساء-لا-تشربن-القهوة-على-معدة-فارغة-1070085499.html

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