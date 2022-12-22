https://sputnikarabic.ae/20221222/روسيا-تكتشف-حقل-نفط-وغاز-باحتياطيات-ضخمة-في-ياقوتيا-1071492869.html
روسيا تكتشف حقل نفط وغاز باحتياطيات ضخمة في ياقوتيا
روسيا تكتشف حقل نفط وغاز باحتياطيات ضخمة في ياقوتيا
أفادت شركة النفط الروسية "روسنفط"، اليوم الخميس، باكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في ياقوتيا باحتياطيات تزيد عن 9.5 مليار متر مكعب من الغاز وأكثر من 1.5 مليون طن... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T14:27+0000
2022-12-22T14:27+0000
2022-12-22T14:27+0000
روسيا
اقتصاد
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وذكرت روسنفط في بيان أن "شركة تاس- يورياخ، للنفط والغاز، وهي فرع لروسنفط، اكتشفت حقلًا كبيرًا للنفط والغاز المكثف في جمهورية ساخا (ياقوتيا) باحتياطي قدره أكثر من 9.5 مليار متر مكعب من الغاز وأكثر من 1.5 مليون طن من النفط".ويقع الحقل بجوار حقل سريدنيبوتوؤبينسكي، الذي تم تطويره أيضًا بواسطة تاس-يورياخ.تجدر الإشارة إلى أن استخدام البنية التحتية الجاهزة سيزيد من كفاءة تطوير الاحتياطيات في الاكتشاف الجديد.وتعمل شركة تاس- يورياخ في إحدى عشرة منطقة استكشاف مرخصة تقع في ياقوتيا.
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روسيا, اقتصاد
روسيا تكتشف حقل نفط وغاز باحتياطيات ضخمة في ياقوتيا
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أفادت شركة النفط الروسية "روسنفط"، اليوم الخميس، باكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في ياقوتيا باحتياطيات تزيد عن 9.5 مليار متر مكعب من الغاز وأكثر من 1.5 مليون طن من النفط.
وذكرت روسنفط
في بيان أن "شركة تاس- يورياخ، للنفط والغاز، وهي فرع لروسنفط، اكتشفت حقلًا كبيرًا للنفط والغاز المكثف في جمهورية ساخا (ياقوتيا) باحتياطي قدره أكثر من 9.5 مليار متر مكعب من الغاز وأكثر من 1.5 مليون طن من النفط".
وتمت تسمية الحقل المكتشف "بكوبالاخسكوي".
ويقع الحقل بجوار حقل سريدنيبوتوؤبينسكي، الذي تم تطويره أيضًا بواسطة تاس-يورياخ.
تجدر الإشارة إلى أن استخدام البنية التحتية الجاهزة سيزيد من كفاءة تطوير الاحتياطيات في الاكتشاف الجديد.
جعلت نتائج حفر بئر كوبالاخسكوي من الممكن اكتشاف ليس فقط حقل جديد، ولكن أيضًا حددت الحجم الإضافي لأعمال الاستكشاف في هذه المنطقة، حيث تم التخطيط بالفعل لحفر أربعة آبار استكشافية.
وتعمل شركة تاس- يورياخ في إحدى عشرة منطقة استكشاف
مرخصة تقع في ياقوتيا.