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https://sputnikarabic.ae/20221220/غازبروم-توافق-على-برنامج-استثمار-قياسي-بقيمة-233-مليار-دولار-لعام-2023-1071424486.html
"غازبروم" توافق على برنامج استثمار قياسي بقيمة 233 مليار دولار لعام 2023
"غازبروم" توافق على برنامج استثمار قياسي بقيمة 233 مليار دولار لعام 2023
وافق مجلس إدارة شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، على برنامج استثمار قياسي يبلغ 2.3 تريليون روبل (نحو 233 مليار دولار) وميزانية الشركة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T20:58+0000
2022-12-20T20:58+0000
شركة غازبروم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
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موسكو- سبوتنيك. وكتبت الشركة على قناة "تلغرام" الخاصة بها: "وافق مجلس الإدارة على برنامج استثمار وميزانية لعام 2023.. المبلغ الإجمالي لتمويل برنامج الاستثمار هو 2.3 تريليون روبل".وبحسب شركة "غازبروم"، فإن الأرقام لم تتغير مقارنة بالخطة الأولية المتفق عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني. أيضا ستغطي الميزانية جميع الالتزامات دون عجز، وفقا للشركة.يوفر برنامج الاستثمار الأموال اللازمة لمشاريع التنمية ذات الأولوية، بما في ذلك الاحتياطيات في يامال وياكوتسك وإيركوتسك، وخط أنابيب الغاز "باور سيبيريا"، ومجمع "غازبروم" لمعالجة الغاز، فضلا عن المبادرات التي تضمن ذروة توازن الغاز، كما حددتها الشركة.بلغ حجم البرنامج الاستثماري لعام 2022 ما يقرب من تريليوني روبل، أي بزيادة 222 مليار روبل عن الخطة المتفق عليها في أواخر عام 2021. وبلغ برنامج الاستثمار لعام 2021 نحو 1.2 تريليون روبل.
https://sputnikarabic.ae/20221220/غازبروم-تكشف-عن-عودة-الوقود-الأحفوري-للواجهة-العالمية-1071415775.html
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شركة غازبروم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
شركة غازبروم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

"غازبروم" توافق على برنامج استثمار قياسي بقيمة 233 مليار دولار لعام 2023

20:58 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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وافق مجلس إدارة شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، على برنامج استثمار قياسي يبلغ 2.3 تريليون روبل (نحو 233 مليار دولار) وميزانية الشركة لعام 2023.
موسكو- سبوتنيك. وكتبت الشركة على قناة "تلغرام" الخاصة بها: "وافق مجلس الإدارة على برنامج استثمار وميزانية لعام 2023.. المبلغ الإجمالي لتمويل برنامج الاستثمار هو 2.3 تريليون روبل".
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وبحسب شركة "غازبروم"، فإن الأرقام لم تتغير مقارنة بالخطة الأولية المتفق عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني. أيضا ستغطي الميزانية جميع الالتزامات دون عجز، وفقا للشركة.
يوفر برنامج الاستثمار الأموال اللازمة لمشاريع التنمية ذات الأولوية، بما في ذلك الاحتياطيات في يامال وياكوتسك وإيركوتسك، وخط أنابيب الغاز "باور سيبيريا"، ومجمع "غازبروم" لمعالجة الغاز، فضلا عن المبادرات التي تضمن ذروة توازن الغاز، كما حددتها الشركة.
بلغ حجم البرنامج الاستثماري لعام 2022 ما يقرب من تريليوني روبل، أي بزيادة 222 مليار روبل عن الخطة المتفق عليها في أواخر عام 2021. وبلغ برنامج الاستثمار لعام 2021 نحو 1.2 تريليون روبل.
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