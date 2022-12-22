https://sputnikarabic.ae/20221222/زاخاروفا-قوات-حفط-السلام-الروسية-تنفذ-مهمتها-لضبط-الوضع-في-ممر-لاتشين-1071482283.html
زاخاروفا: قوات حفط السلام الروسية تنفذ مهمتها لضبط الوضع في ممر لاتشين
زاخاروفا: قوات حفط السلام الروسية تنفذ مهمتها لضبط الوضع في ممر لاتشين
أعلنت الخارجية الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية تنفذ مهمتها للسيطرة على ممر لاتشين والعمل جار لحل التصعيد. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:08+0000
2022-12-22T11:08+0000
2022-12-22T11:08+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ناغورني قره باغ
ممر اقتصادي
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "قوات حفظ السلام الروسية تفي بمهمتها"، مؤكدة أن موسكو تعمل على حل التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.هذا وادعى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن قوات حفظ السلام الروسية لا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالسيطرة على ممر لاتشين، وقد صدر هذا البيان على الرغم من جهود الجانب الروسي لفتح الممر.ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه في 12 ديسمبر/كانون الأول، قام الجانب الأذربيجاني بإغلاق طريق ستيباناكرت - غوريس، الطريق السريع الوحيد الذي يربط ناغورني قره باغ بأرمينيا، والذي تتفاوض معه قيادة وحدة حفظ السلام الروسية مع ممثلي أذربيجان من أجل استئناف حركة النقل المدني دون عوائق في هذا الاتجاه.كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية الجانب الأذربيجاني إلى فتح ممر لاتشين. ووصفت باكو ما يحدث بأنه عمل احتجاجي للنشطاء المدنيين والمدافعين عن البيئة ضد "الأنشطة غير القانونية للجانب الأرمني".
https://sputnikarabic.ae/20221215/الخارجية-الروسية-قلقون-بشأن-إغلاق-ممر-لاتشين-1071221094.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, ناغورني قره باغ, ممر اقتصادي
روسيا, الخارجية الروسية, ناغورني قره باغ, ممر اقتصادي
زاخاروفا: قوات حفط السلام الروسية تنفذ مهمتها لضبط الوضع في ممر لاتشين
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أعلنت الخارجية الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية تنفذ مهمتها للسيطرة على ممر لاتشين والعمل جار لحل التصعيد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "قوات حفظ السلام الروسية تفي بمهمتها"، مؤكدة أن موسكو تعمل على حل التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.
"بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، أود أن أذكركم أنه كانت هناك عدة تفاقمات قبل ذلك وكانت هناك مشاكل، وألقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض، وكان جنود حفظ السلام الروس هم من فعلوا كل شيء لتحقيق الاستقرار في الوضع ونجحوا ولذلك، فإن مثل هذا الموقف تجاه قوات حفظ السلام التابعة لنا غير مقبول".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
هذا وادعى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن قوات حفظ السلام الروسية لا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالسيطرة على ممر لاتشين، وقد صدر هذا البيان على الرغم من جهود الجانب الروسي لفتح الممر.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه في 12 ديسمبر/كانون الأول، قام الجانب الأذربيجاني بإغلاق طريق ستيباناكرت - غوريس، الطريق السريع الوحيد الذي يربط ناغورني قره باغ بأرمينيا، والذي تتفاوض معه قيادة وحدة حفظ السلام الروسية مع ممثلي أذربيجان من أجل استئناف حركة النقل المدني دون عوائق في هذا الاتجاه.
كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية الجانب الأذربيجاني إلى فتح ممر لاتشين. ووصفت باكو ما يحدث بأنه عمل احتجاجي للنشطاء المدنيين والمدافعين عن البيئة ضد "الأنشطة غير القانونية للجانب الأرمني".