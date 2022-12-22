عربي
شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة
https://sputnikarabic.ae/20221222/سامح-شكري-التعاون-بين-دول-حوض-النيل-ممكن-مع-توفر-الإرادة-السياسية-1071482670.html
سامح شكري: التعاون بين دول حوض النيل ممكن مع توفر الإرادة السياسية
سامح شكري: التعاون بين دول حوض النيل ممكن مع توفر الإرادة السياسية
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، إن التعاون بين دول حوض النيل ممكن حال توفر الإرادة السياسية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:22+0000
2022-12-22T11:22+0000
العالم العربي
تنزانيا
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101749/95/1017499501_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_b26854d418303bc5d608a438f2ba8032.jpg
وأفادت صحيفة الدستور، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات شكري جاءت خلال احتفالية بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد "جوليوس نيريري" بدولة تنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركات مصرية.وأعرب سامح شكري عن فخره وفخر بلاده بتشييد مشروع سد "جوليوس نيريري" التنزاني بسواعد مصرية تنزانية، موضحا أن هذا التعاون الثنائي يعكس التزام مصر بالتنمية في دول حوض النيل، وهو ما يبرهن على أن هذا التعاون يعد أمرا ممكنا عندما تتوفر الإرادة السياسية.وأشار وزير الخارجية المصري إلى عمق العلاقات بين بلاده وتنزانيا، لافتا إلى أن مشروع سد "جوليوس نيريري" في دولة تنزانيا يؤكد التزام ‎مصر تجاه أشقائها في القارة الأفريقية، وأن بلاده ستواصل جهودها لدعم التنمية في ‎تنزانيا.وشدد الوزير المصري خلال كلمته ضمن احتفالية بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد "جولويوس نيريري" على أن بلاده ستواصل جهودها لدعم التنمية في تنزانيا ودول حوض النيل.ويذكر أن عدد كبير من الوزراء المصريين يشاركون سامح شكري، وزير الخارجية في الاحتفال الذي يأتي بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20221215/السيسي-يطلب-من-أمريكا-مساعدة-مصر-على-التوصل-لاتفاق-حول-سد-النهضة-1071220898.html
تنزانيا
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101749/95/1017499501_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_0140db03e3328cdeb340a77cffeb267d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تنزانيا, مصر
العالم العربي, تنزانيا, مصر

سامح شكري: التعاون بين دول حوض النيل ممكن مع توفر الإرادة السياسية

11:22 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Amro Omran نهر النيل
نهر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Amro Omran
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، إن التعاون بين دول حوض النيل ممكن حال توفر الإرادة السياسية.
وأفادت صحيفة الدستور، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات شكري جاءت خلال احتفالية بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد "جوليوس نيريري" بدولة تنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركات مصرية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
السيسي يطلب من أمريكا مساعدة مصر على التوصل لاتفاق حول سد النهضة
15 ديسمبر, 09:43 GMT
وأعرب سامح شكري عن فخره وفخر بلاده بتشييد مشروع سد "جوليوس نيريري" التنزاني بسواعد مصرية تنزانية، موضحا أن هذا التعاون الثنائي يعكس التزام مصر بالتنمية في دول حوض النيل، وهو ما يبرهن على أن هذا التعاون يعد أمرا ممكنا عندما تتوفر الإرادة السياسية.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى عمق العلاقات بين بلاده وتنزانيا، لافتا إلى أن مشروع سد "جوليوس نيريري" في دولة تنزانيا يؤكد التزام ‎مصر تجاه أشقائها في القارة الأفريقية، وأن بلاده ستواصل جهودها لدعم التنمية في ‎تنزانيا.
وشدد الوزير المصري خلال كلمته ضمن احتفالية بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد "جولويوس نيريري" على أن بلاده ستواصل جهودها لدعم التنمية في تنزانيا ودول حوض النيل.
ويذكر أن عدد كبير من الوزراء المصريين يشاركون سامح شكري، وزير الخارجية في الاحتفال الذي يأتي بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала