https://sputnikarabic.ae/20221222/سامح-شكري-التعاون-بين-دول-حوض-النيل-ممكن-مع-توفر-الإرادة-السياسية-1071482670.html

سامح شكري: التعاون بين دول حوض النيل ممكن مع توفر الإرادة السياسية

سامح شكري: التعاون بين دول حوض النيل ممكن مع توفر الإرادة السياسية

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، إن التعاون بين دول حوض النيل ممكن حال توفر الإرادة السياسية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأفادت صحيفة الدستور، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات شكري جاءت خلال احتفالية بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد "جوليوس نيريري" بدولة تنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركات مصرية.وأعرب سامح شكري عن فخره وفخر بلاده بتشييد مشروع سد "جوليوس نيريري" التنزاني بسواعد مصرية تنزانية، موضحا أن هذا التعاون الثنائي يعكس التزام مصر بالتنمية في دول حوض النيل، وهو ما يبرهن على أن هذا التعاون يعد أمرا ممكنا عندما تتوفر الإرادة السياسية.وأشار وزير الخارجية المصري إلى عمق العلاقات بين بلاده وتنزانيا، لافتا إلى أن مشروع سد "جوليوس نيريري" في دولة تنزانيا يؤكد التزام ‎مصر تجاه أشقائها في القارة الأفريقية، وأن بلاده ستواصل جهودها لدعم التنمية في ‎تنزانيا.وشدد الوزير المصري خلال كلمته ضمن احتفالية بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد "جولويوس نيريري" على أن بلاده ستواصل جهودها لدعم التنمية في تنزانيا ودول حوض النيل.ويذكر أن عدد كبير من الوزراء المصريين يشاركون سامح شكري، وزير الخارجية في الاحتفال الذي يأتي بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية.

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