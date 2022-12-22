https://sputnikarabic.ae/20221222/علماء-يكتشفون-القلب-القديم-لمجرة-درب-التبانة-1071488225.html

علماء يكتشفون "القلب القديم" لمجرة درب التبانة

علماء يكتشفون "القلب القديم" لمجرة درب التبانة

يوجد القليل من النجوم المنتشرة في جميع أنحاء مركز مجرة درب التبانة، وهي بقايا نواة المجرة القديمة، عندما كانت مجرتنا لا تزال جديدة. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T12:54+0000

2022-12-22T12:54+0000

2022-12-22T12:56+0000

علوم

مجرة

مجرة درب التبانة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/16/1071487840_0:335:2156:1548_1920x0_80_0_0_760dd7df2f49a245e74de2227506f7e3.jpg

ووفقا لموقع "سيانس أليرت" العلمي، فإن فريقا من علماء الفلك وباستخدام قياسات من أدق خريطة ثلاثية الأبعاد للمجرة تم تجميعها على الإطلاق، بالإضافة إلى شبكة عصبية لسبر التركيبات الكيميائية لأكثر من مليوني نجم، حددوا 18000 نجم منذ بداية مجرتنا.تم تحديد تلميحات من هذه المجموعة النجمية في الدراسات السابقة.وكتب الفريق، بقيادة عالم الفلك هانز والتر ريكس، من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك،إن تاريخ مجرة ​​درب التبانة الذي يبلغ 13 مليار عام هو لغز عملاق ومشوق يحتاج إلى إعادة بنائه من حالة المجرة اليوم.يمكن ربط مجموعات النجوم بناءً على سمات مشتركة مثل حركاتها وتركيباتها الكيميائية، وهي خاصية تُعرف باسم الفلزية. وهنا يأتي دور مرصد "جايا" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.كان القمر الصناعي هناك يتقاسم مدار الأرض حول الشمس منذ سنوات، ويتتبع النجوم بعناية ويأخذ قياسات مواقعها وحركاتها ثلاثية الأبعاد داخل المجرة.بالإضافة إلى ذلك، تأخذ "Gaia" قياسات تسمح بتقديرات معدنية النجوم.ويمكن للمعادن أن تربط النجوم ببعضها البعض، لأن النجوم التي لها تركيبة مماثلة يمكن أن تكون قد ولدت في نفس المكان وفي نفس الوقت. ولكن يمكن أن يخبرنا أيضا عن عمر النجم تقريبا، لأن بعض العناصر لم تكن موجودة في الكون حتى كانت هناك نجوم حولها لتكوينها.بعد الانفجار الكبير قبل 13.8 مليار سنة، لم يكن هناك الكثير في طريق التنوع العنصري.تركز الكون البدائي بشكل أساسي على الهيدروجين مع القليل من الهيليوم، وليس الكثير. عندما تشكلت النجوم الأولى من كتل في هذا الوسط، بدأت نواتها الساخنة الكثيفة في تحطيم الذرات معًا لتشكيل عناصر أثقل: الهيدروجين إلى هيليوم، والهيليوم إلى الكربون، وهكذا، وصولًا إلى الحديد بالنسبة للنجوم الأكثر ضخامة.

https://sputnikarabic.ae/20221022/علماء-يتوقعون-ماذا-سترى-إذا-سقطت-عن-غير-قصد-في-ثقب-أسود-1069339324.html

مجرة

مجرة درب التبانة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, مجرة, مجرة درب التبانة