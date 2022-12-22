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https://sputnikarabic.ae/20221222/غيراسيموف-التدريبات-المشتركة-الروسية-الصينية-هي-رد-على-تعزيز-القدرات-الأمريكية-في-المنطقة--1071495135.html
غيراسيموف: التدريبات المشتركة الروسية الصينية هي رد على تعزيز القدرات الأمريكية في المنطقة
غيراسيموف: التدريبات المشتركة الروسية الصينية هي رد على تعزيز القدرات الأمريكية في المنطقة
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن المناورات البحرية المشتركة والدوريات الجوية والتدريبات الأخرى بين روسيا والصين هي رد... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T15:33+0000
2022-12-22T15:37+0000
روسيا
ترتيبات
الصين
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موسكو - سبوتنيك. قال غيراسيموف في إيجاز للملحقين العسكريين الأجانب، اليوم الخميس: "أصبحت الدوريات البحرية والجوية الروسية - الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك التدريبات والدورات التدريبية، تنفيذاً عملياً للشراكة الاستراتيجية مع الصين. والغرض من هذه الأحداث هو زيادة التماسك القتالي لقوات البلدين والقدرة على مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بهذا الصدد، بأن المناورات البحرية التي تجري في الفترة 21 - 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية، وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري بين موسكو وبكين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ.وأوضح غيراسيموف أن تصرفات الناتو ترفع من منسوب التوتر وتقلل من مستوى الأمن على خطوط التماس مع روسيا "الولايات المتحدة تعتبر حلف شمال الأطلسي أداة لحماية المصالح الأمريكية على نطاق عالمي على حساب أمن البلدان الأوروبية، وأن الخطوات العملية لاندماج السويد وفنلندا بشكل عاجل في الحلف، تشير إلى أن الولايات المتحدة تنوي، من خلال الزعم بوجود تهديدات من جانب روسيا، تبرير الاقتراب من حدودنا."
https://sputnikarabic.ae/20221222/القوات-الروسية-تقصف-1300-هدف-حيوي-أوكراني-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة--1071490584.html
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روسيا, ترتيبات, الصين
روسيا, ترتيبات, الصين

غيراسيموف: التدريبات المشتركة الروسية الصينية هي رد على تعزيز القدرات الأمريكية في المنطقة

15:33 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 22.12.2022)
© Sputnik . ELDOUS GLYZYDENOV / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات عسكرية روسية صينية
تدريبات عسكرية روسية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . ELDOUS GLYZYDENOV
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صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن المناورات البحرية المشتركة والدوريات الجوية والتدريبات الأخرى بين روسيا والصين هي رد على التعزيز العسكري الأمريكي العدواني في المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. قال غيراسيموف في إيجاز للملحقين العسكريين الأجانب، اليوم الخميس: "أصبحت الدوريات البحرية والجوية الروسية - الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك التدريبات والدورات التدريبية، تنفيذاً عملياً للشراكة الاستراتيجية مع الصين. والغرض من هذه الأحداث هو زيادة التماسك القتالي لقوات البلدين والقدرة على مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة".

وأضاف: "بأن هذا التعاون هو رد طبيعي على التعزيزات العسكرية الأمريكية العدوانية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، لن نخلق أي تحالفات وخطوط فصل جديدة في المنطقة، على غرار واشنطن. نحن نجري التدريبات في ظل التزام صارم بالقانون الدولي".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بهذا الصدد، بأن المناورات البحرية التي تجري في الفترة 21 - 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية، وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري بين موسكو وبكين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ.
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع العام للجيش فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
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13:22 GMT
وأوضح غيراسيموف أن تصرفات الناتو ترفع من منسوب التوتر وتقلل من مستوى الأمن على خطوط التماس مع روسيا "الولايات المتحدة تعتبر حلف شمال الأطلسي أداة لحماية المصالح الأمريكية على نطاق عالمي على حساب أمن البلدان الأوروبية، وأن الخطوات العملية لاندماج السويد وفنلندا بشكل عاجل في الحلف، تشير إلى أن الولايات المتحدة تنوي، من خلال الزعم بوجود تهديدات من جانب روسيا، تبرير الاقتراب من حدودنا."
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