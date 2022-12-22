https://sputnikarabic.ae/20221222/فيفا-يحقق-في-سلوك-الشيف-نصرت-بعد-نهائي-كأس-العالم-1071502791.html
"فيفا" يحقق في سلوك الشيف نصرت بعد نهائي كأس العالم
"فيفا" يحقق في سلوك الشيف نصرت بعد نهائي كأس العالم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، اتخاذه "إجراءات داخلية مناسبة" للتصدي لانتهاكات البروتوكول التي وقعت خلال نهائي كأس العالم من قبل طاه... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T19:32+0000
2022-12-22T19:32+0000
2022-12-22T19:32+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0a/1049527995_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef0801244f93249a94ad43d017942398.jpg
وظهر الشيف التركي نصرت، الذي يُشاهد بانتظام مع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، مع لاعبي الأرجنتين والتقط معهم الصور بعد الفوز في مباراة ملحمية يوم الأحد في قطر، والتي حسمت اللقب لرفاق ميسي.يصف "فيفا" الكأس بأنها "أيقونة لا تقدر بثمن" والتي وقالت المنظمة العالمي لكرة القدم: "بعد مراجعة، يبحث فيفا كيف وصل الأفراد إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل في 18 ديسمبر. سيتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب".الشيف، الذي لديه مطعم في الدوحة ويشتهر باسم "شيف الملح"، كان ضيفا منتظما لدى "فيفا" مع إمكانية وصول خاصة "VIP" خلال كأس العالم، ونشر صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.بعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل المثير في الوقتين الأساسي والإضافي بنتيجة 3-3، صور نصرت وهو يمسك بذراع القائد ليونيل ميسي في الملعب لجذب انتباهه والتقاط الصور معه.ومع ذلك، تجاهله نجم كرة القدم الأرجنتيني، لكن في النهاية اضطر لالتقاط صورة معه، ونشرها نصرت عبر حساباته الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي.
https://sputnikarabic.ae/20221220/الشيف-التركي-نصرت-يلاحق-ميسي-ليتصور-معه-والأخير-يتجاهله-1071385150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0a/1049527995_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_df9885f913269da86cbe1fa44da1e208.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"فيفا" يحقق في سلوك الشيف نصرت بعد نهائي كأس العالم
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، اتخاذه "إجراءات داخلية مناسبة" للتصدي لانتهاكات البروتوكول التي وقعت خلال نهائي كأس العالم من قبل طاه مشهور دخل الملعب، عقب فوز الأرجنتين على فرنسا بضربات الترجيح، وحمل الكأس الذهبية.
وظهر الشيف التركي نصرت
، الذي يُشاهد بانتظام مع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، مع لاعبي الأرجنتين والتقط معهم الصور بعد الفوز في مباراة ملحمية يوم الأحد في قطر، والتي حسمت اللقب لرفاق ميسي.
يصف "فيفا" الكأس بأنها "أيقونة لا تقدر بثمن" والتي
"لا يمكن لمسها وحملها إلا من قبل مجموعة مختارة للغاية من الأشخاص، بما في ذلك الفائزين السابقين بكأس العالم ورؤساء الدول".
وقالت المنظمة العالمي لكرة القدم: "بعد مراجعة، يبحث فيفا كيف وصل الأفراد إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل في 18 ديسمبر. سيتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب".
الشيف، الذي لديه مطعم في الدوحة ويشتهر باسم "شيف الملح"، كان ضيفا منتظما لدى "فيفا" مع إمكانية وصول خاصة "VIP" خلال كأس العالم، ونشر صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل المثير في الوقتين الأساسي والإضافي بنتيجة 3-3، صور نصرت وهو يمسك بذراع القائد ليونيل ميسي في الملعب لجذب انتباهه والتقاط الصور معه.
ومع ذلك، تجاهله نجم كرة القدم الأرجنتيني
، لكن في النهاية اضطر لالتقاط صورة معه، ونشرها نصرت عبر حساباته الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي.