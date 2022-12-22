https://sputnikarabic.ae/20221222/قبيلة-البكارة-شرقي-سوريا-تنتفض-ضد-مسلحي-قسد-وتسيطر-على-مقارهم-فيديو-وصور-1071500361.html

قبيلة "البكارة" شرقي سوريا تنتفض ضد مسلحي "قسد" وتسيطر على مقارهم... فيديو وصور

قبيلة "البكارة" شرقي سوريا تنتفض ضد مسلحي "قسد" وتسيطر على مقارهم... فيديو وصور

تمكن أبناء قبيلة "البكارة" العربية في الريف الغربي لمحافظة دير الزور، شرقي سوريا، من السيطرة على مجموعة من مقرات مسلحي "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، وإحراق... 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T18:04+0000

2022-12-22T18:04+0000

2022-12-22T18:04+0000

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تأتي انتفاضة قبيلة "البكارة" احتجاجاً على سياسة القوات الموالية للجيش الأمريكي بعد إيغالها العلني في قتل وخطف واغتصاب النساء، كما دعوا جميع أبناء القبيلة للانشقاق الفوري عن قوات "قسد" الموالية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها تنظيم "مرتزقة مأجورين".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف دير الزور، عن قيام أبناء قبيلة "البكارة العربية" في بلدتي (الحصان ومحيميدة) في ريف دير الزور الغربي، بإطلاق انتفاضتهم ضد القوات الأمريكية وقوات ما يسمى "مجلس ديرالزور العسكري" التابع لقوات "قسد" بقيادة المدعو أحمد الخبيل الملقب "أبوخولة" وقاموا بإحراق سيارتين عسكريتين تابعة للمجلس العسكري إضافة إلى السيطرة على المقرات العسكرية التابعة للمجلس في البلدة بعد طرد المسلحين منها.وطالب أبناء "البكارة" بضرورة إنشاء مجلس عسكري خاص لأبناء قبيلتهم في المنطقة، ورفض أي جهة أو قبيلة تحكم أبناء البكارة، كما طالبوا أبناء قبيلتهم الذين يعملون تحت راية "قسد" و"المجلس العسكري" بالانشقاق الفوري، باعتبار أن "قسد" ومجلسها إرهابيين وقتلة ومغتصبي نساء.وأفادت مصادر محلية مطلعة في ريف دير الزور لـ "سبوتنيك" يوم أمس الأربعاء عن نية أبناء قبيلة "البكارة" العربية بإنشاء فصيل عسكري خاص بهم منفصل عن أبناء قبيلة "العكيدات" الذين يعملون لصالح قوات "قسد" والجيش الأمريكي، وبعيداً عن قيادة وسيطرة "أبوخولة" الذي نصب نفسه أميراً لعشيرة "البكير" أهم عشائر قبيلة العكيدات العربية.وكشفت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك"، سبب محاولة اعتقال القيادي السابق فيما يعرف باسم "مجلس دير الزور العسكري" المدعو "مهيدي صالح اللايذ" التي انتهت بمقتله غربي ديرالزور، من قبل قوات "الكوماندس الكردية" التابعة لــ"قسد"، وهو خلاف نشب بين "اللايذ" الملقب بـ "دقدوق" وقائد "قوات الكوماندس" في دير الزور المدعو "رشوان كوباني" قبل فترة في منطقة المعامل بديرالزور.وأضافت، أن "دقدوق" وصف خلال مشادة كلاميه حينها "الكوادر الأكراد" الذين يشرفون على المنطقة بالعنصريين الذين لا تهمهم مصلحة المنطقة والمحتلين، الأمر الذي تسبب في فصله من "مجلس دير الزور العسكري" فيما بعد.في سياق متصل قام قائد "المجلس العسكري بدير الزور" المدعو أحمد الخبيل بإطلاق مسيرات تأييد للمجلس العسكري من عناصر المجلس في بلدة العزبة القريبة من حقل "الكونيكو" النفطي أحد قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة، مع إجبار أصحاب المحال التجارية والفعاليات الاجتماعية على إغلاق محالهم والخروج ضمن المسيرات بالقوة، بدوره قام طيران الاحتلال الأمريكي بالتحليق في سماء المنطقة.

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