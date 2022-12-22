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https://sputnikarabic.ae/20221222/ما-هي-خطورة-الأسلحة-الفرط-صوتية-في-حروب-المستقبل-1071484034.html
ما هي خطورة الأسلحة فرط الصوتية؟
ما هي خطورة الأسلحة فرط الصوتية؟
تقود روسيا دول العالم في تطوير الأسلحة فرط الصوتية، التي تمثل أخطر سلاح هجومي في العالم يمكن تزويده برؤوس نووية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:54+0000
2022-12-22T11:54+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتتميز الأسلحة فرط الصوتية بقدرتها على التحليق بسرعات تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت، التي تساوي 343 متر في الثانية (1225 كلم/ ساعة).ويعني ذلك أن سرعة الأسلحة فرط الصوتية يمكن أن تتجاوز 6 آلاف كيلومتر في الساعة.وتختلف الأسلحة فرط الصوتية عن الصواريخ الباليستية في أن مسارها الرئيسي يكون عبر الخلاف الجوي للأرض مع قدرتها على تنفيذ مناورات مفاجئة لتغيير المسار بطريقة لا يمكن لوسائل الدفاع الجوي توقعها.يذكر أن الصواريخ الباليستية تتخذ مسارا قوسيا بين منصة الإطلاق والهدف تجعل عملية اعتراضها بواسطة وسائل الدفاع الجوي ممكنة بعد حسابات معينة.ويمثل اعتراض الصواريخ فرط الصوتية عملية في غاية الصعوبة بسبب سرعتها الخارقة وتحليقها على ارتفاعات منخفضة خاصة عندما تقترب من الهدف.يقول تقرير لمجلة "فوربس" إن الصواريخ فرط الصوتية التي تطورها الولايات المتحدة الأمريكية ليست مصممة لحمل رؤوس نووية، كما هو الحال بالنسبة للصواريخ التي تطورها روسيا والصين.وتطور روسيا أنواع مختلفة من الصواريخ فرط الصوتية ومنها صاروخ "تسيركون" الذي يمكنه التحليق بسرعات هائلة تصل إلى نحو 2.6 كم في الثانية، بينما تشير تقارير إلى أن صاروخ "أفانغارد" الفرط صوتي يمكن أن تصل سرعته إلى 27 ضعفا لسرعة الصوت.
https://sputnikarabic.ae/20221027/خبير-عسكري-يكشف-السلاح-الروسي-الرادع-للصواريخ-الأمريكية-الفرط-صوتية-1069546894.html
https://sputnikarabic.ae/20221221/بوتين-يكشف-عن-وصول-صاروخ-يوم-القيامة-للخدمة-1071452582.html
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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي خطورة الأسلحة فرط الصوتية؟

11:54 GMT 22.12.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتجربة إطلاق صاروخ "أفانغارد"
تجربة إطلاق صاروخ أفانغارد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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تقود روسيا دول العالم في تطوير الأسلحة فرط الصوتية، التي تمثل أخطر سلاح هجومي في العالم يمكن تزويده برؤوس نووية.
وتتميز الأسلحة فرط الصوتية بقدرتها على التحليق بسرعات تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت، التي تساوي 343 متر في الثانية (1225 كلم/ ساعة).
ويعني ذلك أن سرعة الأسلحة فرط الصوتية يمكن أن تتجاوز 6 آلاف كيلومتر في الساعة.
وتختلف الأسلحة فرط الصوتية عن الصواريخ الباليستية في أن مسارها الرئيسي يكون عبر الخلاف الجوي للأرض مع قدرتها على تنفيذ مناورات مفاجئة لتغيير المسار بطريقة لا يمكن لوسائل الدفاع الجوي توقعها.
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يذكر أن الصواريخ الباليستية تتخذ مسارا قوسيا بين منصة الإطلاق والهدف تجعل عملية اعتراضها بواسطة وسائل الدفاع الجوي ممكنة بعد حسابات معينة.
ويمثل اعتراض الصواريخ فرط الصوتية عملية في غاية الصعوبة بسبب سرعتها الخارقة وتحليقها على ارتفاعات منخفضة خاصة عندما تقترب من الهدف.
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يقول تقرير لمجلة "فوربس" إن الصواريخ فرط الصوتية التي تطورها الولايات المتحدة الأمريكية ليست مصممة لحمل رؤوس نووية، كما هو الحال بالنسبة للصواريخ التي تطورها روسيا والصين.
وتطور روسيا أنواع مختلفة من الصواريخ فرط الصوتية ومنها صاروخ "تسيركون" الذي يمكنه التحليق بسرعات هائلة تصل إلى نحو 2.6 كم في الثانية، بينما تشير تقارير إلى أن صاروخ "أفانغارد" الفرط صوتي يمكن أن تصل سرعته إلى 27 ضعفا لسرعة الصوت.
© Sputnikالصاروخ المضاد للسفن "أونيكس" ("ياخونت")
الصاروخ المضاد للسفن أونيكس (ياخونت) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
الصاروخ المضاد للسفن "أونيكس" ("ياخونت")
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