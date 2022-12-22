https://sputnikarabic.ae/20221222/مستوطنون-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-1071481728.html
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:03+0000
2022-12-22T11:03+0000
2022-12-22T11:03+0000
المسجد الأقصى
إسرائيل
العالم العربي
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ونقلت وكالة شهاب، عن مصادر مقدسية، أن المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية.وأشارت إلى أن المسجد الأقصى يتعرض يوميا، عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترات صباحية ومسائية، ضمن محاولات إسرائيلية مكثفة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.ولفتت الوكالة إلى أن اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى وتأديتهم الطقوس التلمودية في باحاته يأتي في خامس أيام ما يسمى "عيد الحانوكاه" اليهودي.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المسجد الأقصى, إسرائيل, العالم العربي
المسجد الأقصى, إسرائيل, العالم العربي
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة شهاب، عن مصادر مقدسية، أن المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك
، وأدوا طقوسا تلمودية.
وأشارت إلى أن المسجد الأقصى يتعرض يوميا، عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترات صباحية ومسائية، ضمن محاولات إسرائيلية مكثفة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.
ولفتت الوكالة إلى أن اقتحام المستوطنين الإسرائيليين
للمسجد الأقصى وتأديتهم الطقوس التلمودية في باحاته يأتي في خامس أيام ما يسمى "عيد الحانوكاه" اليهودي.