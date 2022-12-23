https://sputnikarabic.ae/20221223/إيران-تحذر-زيلينسكي-من-مصير-بعض-القادة-الذين-كانوا-سعداء-بدعم-أمريكا-لهم-1071525389.html
إيران تحذر زيلينسكي من مصير بعض القادة الذين كانوا سعداء بدعم أمريكا لهم
إيران تحذر زيلينسكي من مصير بعض القادة الذين كانوا سعداء بدعم أمريكا لهم
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إيران خلال كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، خلال زيارته... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T13:50+0000
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2022-12-23T13:52+0000
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وحسب وكالة أنباء "فارس"، كرر زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي الاتهامات الباطلة ضد إيران ونعتها بكلمة "إرهابية"، زاعما أن طهران تدعم روسيا لاستهداف البنية التحتية لبلاده.ردا على ذلك، قال كنعاني إن على الرئيس الأوكراني أن يعلم أن صبر إيران الاستراتيجي تجاه الاتهامات الباطلة لن يكون بلا حدود.وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده ردت مرارا على الاتهامات التي لا أساس لها الصادرة عن السلطات الأوكرانية بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة.وأضاف "نؤكد مرة أخرى أن إيران لم تقم بتصدير أي معدات عسكرية إلى أي جانب لاستخدامها في أوكرانيا". وتابع "نحترم دائما وحدة أراضي البلدان، بما في ذلك أوكرانيا".
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إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تحذر زيلينسكي من مصير بعض القادة الذين كانوا سعداء بدعم أمريكا لهم
13:50 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إيران خلال كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.
وحسب وكالة أنباء "فارس"، كرر زيلينسكي
أمام الكونغرس الأمريكي الاتهامات الباطلة ضد إيران ونعتها بكلمة "إرهابية"، زاعما أن طهران تدعم روسيا لاستهداف البنية التحتية لبلاده.
ردا على ذلك، قال كنعاني إن على الرئيس الأوكراني أن يعلم أن صبر إيران الاستراتيجي تجاه الاتهامات الباطلة لن يكون بلا حدود.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده ردت مرارا على الاتهامات التي لا أساس لها الصادرة عن السلطات الأوكرانية بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة
.
وأضاف "نؤكد مرة أخرى أن إيران لم تقم بتصدير أي معدات عسكرية إلى أي جانب لاستخدامها في أوكرانيا".
وتابع "نحترم دائما وحدة أراضي البلدان، بما في ذلك أوكرانيا".
كما وجه كنعاني رسالة تحذير إلى الرئيس الأوكراني، قائلا: "على زيلينسكي أن يتعظ من مصير قادة بعض الدول الذين كانوا سعداء بدعم أمريكا
لهم".