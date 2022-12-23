https://sputnikarabic.ae/20221223/ارتفاع-عدد-القتلى-بحريق-في-دار-لرعاية-المسنين-بمدينة-كيميروفو-الروسية-إلى-11-شخصا-1071536442.html
ارتفاع عدد القتلى بحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو الروسية إلى 11 شخصا
ارتفاع عدد القتلى بحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو الروسية إلى 11 شخصا
أعلن متحدث بوزارة الطوارئ الروسية، أن عدد قتلى بالحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو ارتفع إلى 11 شخصا. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T22:32+0000
2022-12-23T22:32+0000
2022-12-23T22:32+0000
روسيا
العالم
وزارة الطوارئ الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث، لوكالة "سبوتنيك": "ارتفع عدد القتلى بالحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو الروسية إلى 11 شخصا".وفي وقت سابق، اليوم، سيطر رجال الإنقاذ على حريق في دار تقاعد خاصة في مدينة كيميروفو الروسية.في بادئ الأمر، قال المتحدث إن الحريق تسبب في مقتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران، لكنه أضاف في تحديث لاحق أن عدد القتلى ارتفع إلى تسعة أشخاص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, وزارة الطوارئ الروسية
روسيا, العالم, وزارة الطوارئ الروسية
ارتفاع عدد القتلى بحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو الروسية إلى 11 شخصا
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أعلن متحدث بوزارة الطوارئ الروسية، أن عدد قتلى بالحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو ارتفع إلى 11 شخصا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المتحدث، لوكالة "سبوتنيك": "ارتفع عدد القتلى بالحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو الروسية إلى 11 شخصا".
وفي وقت سابق، اليوم، سيطر رجال الإنقاذ على حريق في دار تقاعد خاصة في مدينة كيميروفو الروسية.
في بادئ الأمر، قال المتحدث إن الحريق تسبب في مقتل ستة أشخاص
وأصيب اثنان آخران، لكنه أضاف في تحديث لاحق أن عدد القتلى ارتفع إلى تسعة أشخاص.