عربي
https://sputnikarabic.ae/20221223/ارتفاع-عدد-القتلى-بحريق-في-دار-لرعاية-المسنين-بمدينة-كيميروفو-الروسية-إلى-11-شخصا-1071536442.html
ارتفاع عدد القتلى بحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو الروسية إلى 11 شخصا
ارتفاع عدد القتلى بحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو الروسية إلى 11 شخصا
أعلن متحدث بوزارة الطوارئ الروسية، أن عدد قتلى بالحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو ارتفع إلى 11 شخصا. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T22:32+0000
2022-12-23T22:32+0000
روسيا
العالم
وزارة الطوارئ الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069165705_0:210:3040:1920_1920x0_80_0_0_8c8823ac2c7a0ed28b96f4a3afae7b2d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث، لوكالة "سبوتنيك": "ارتفع عدد القتلى بالحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو الروسية إلى 11 شخصا".وفي وقت سابق، اليوم، سيطر رجال الإنقاذ على حريق في دار تقاعد خاصة في مدينة كيميروفو الروسية.في بادئ الأمر، قال المتحدث إن الحريق تسبب في مقتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران، لكنه أضاف في تحديث لاحق أن عدد القتلى ارتفع إلى تسعة أشخاص.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069165705_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_f91be31fd8274e05b6962e0fce54d66a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, وزارة الطوارئ الروسية
روسيا, العالم, وزارة الطوارئ الروسية

ارتفاع عدد القتلى بحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو الروسية إلى 11 شخصا

22:32 GMT 23.12.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورموظفو وزارة الطوارئ الروسية يعملون في موقع تحطم طائرة مقاتلة من طراز Su-34 في ييسك، 17 أكتوبر 2022
موظفو وزارة الطوارئ الروسية يعملون في موقع تحطم طائرة مقاتلة من طراز Su-34 في ييسك، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن متحدث بوزارة الطوارئ الروسية، أن عدد قتلى بالحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو ارتفع إلى 11 شخصا.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث، لوكالة "سبوتنيك": "ارتفع عدد القتلى بالحريق في دار لرعاية المسنين بمدينة كيميروفو الروسية إلى 11 شخصا".
وفي وقت سابق، اليوم، سيطر رجال الإنقاذ على حريق في دار تقاعد خاصة في مدينة كيميروفو الروسية.
في بادئ الأمر، قال المتحدث إن الحريق تسبب في مقتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران، لكنه أضاف في تحديث لاحق أن عدد القتلى ارتفع إلى تسعة أشخاص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала