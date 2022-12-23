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https://sputnikarabic.ae/20221223/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-محاولة-تهريب-أسلحة-في-غور-الأردن-1071510420.html
الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة في غور الأردن
الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة في غور الأردن
أحبط الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود في منطقة غور الأردن. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T07:25+0000
2022-12-23T07:25+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، تغريدة جديدة أكد من خلالها أن قواته ألقت القبض على اثنين وهما يحاولان تهريب 5 مسدسات عبر الحدود في منطقة غور الأردن.وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته بالتنسيق مع الشرطة نجحا في رصد المشتبه بهما وهما يحاولان تهريب الأسلحة بالقرب من قرية العوجة في منطقة غور الأردن، وألقت القبض عليهما وبحوزتهما 5 بنادق.وفي الثامن والعشرين من شهر أغسطس/آب الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية.وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له بنجاح قواته في إحباط تهريب أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية، و2.150 كيلوغراما من المخدرات على الحدود الأردنية والمصرية خلال العام الحالي وحتى الآن.وأكد البيان العسكري أن القوات الإسرائيلية أحبطت 35 عملية تهريب مخدرات بقيمة ما يعادل 125 مليون شيكل، و18 محاولة تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية وضبط ما يقارب 300 قطعة سلاح.وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن فرقة "أدوم" (80)، المتواجدة على الحدود مع مصر والأردن، اعتمدت في الأشهر الأخيرة، مفهوم "الحماية بالألوان" والذي يهدف إلى زيادة حماية المصالح الحيوية، وهو ما أدى إلى ارتفاع في عمليات إحباط محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الفرقة الإسرائيلية.
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أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة في غور الأردن

07:25 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / JAAFAR ASHTIYEHمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة "باكوت" بالقرب من غور الأردن، 18 يونيو 2020
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة باكوت بالقرب من غور الأردن، 18 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / JAAFAR ASHTIYEH
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أحبط الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود في منطقة غور الأردن.
ونشر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، تغريدة جديدة أكد من خلالها أن قواته ألقت القبض على اثنين وهما يحاولان تهريب 5 مسدسات عبر الحدود في منطقة غور الأردن.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته بالتنسيق مع الشرطة نجحا في رصد المشتبه بهما وهما يحاولان تهريب الأسلحة بالقرب من قرية العوجة في منطقة غور الأردن، وألقت القبض عليهما وبحوزتهما 5 بنادق.
وفي الثامن والعشرين من شهر أغسطس/آب الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية.
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له بنجاح قواته في إحباط تهريب أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية، و2.150 كيلوغراما من المخدرات على الحدود الأردنية والمصرية خلال العام الحالي وحتى الآن.
وأكد البيان العسكري أن القوات الإسرائيلية أحبطت 35 عملية تهريب مخدرات بقيمة ما يعادل 125 مليون شيكل، و18 محاولة تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية وضبط ما يقارب 300 قطعة سلاح.
وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن فرقة "أدوم" (80)، المتواجدة على الحدود مع مصر والأردن، اعتمدت في الأشهر الأخيرة، مفهوم "الحماية بالألوان" والذي يهدف إلى زيادة حماية المصالح الحيوية، وهو ما أدى إلى ارتفاع في عمليات إحباط محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الفرقة الإسرائيلية.
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