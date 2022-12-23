https://sputnikarabic.ae/20221223/الصين-ترد-على-مطالب-أمريكا-لها-بإظهار-الحقائق-بشأن-موجة-كورونا-الجديدة-1071535710.html

الصين ترد على مطالب أمريكا لها بإظهار الحقائق بشأن موجة كورونا الجديدة

الصين ترد على مطالب أمريكا لها بإظهار الحقائق بشأن موجة كورونا الجديدة

ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، نظيره ‏الصيني، وانغ يي، على ضرورة تحلي بكين بالشفافية بشأن تفشي الموجة... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

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الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا

العالم

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في إفادة صحفية، إنه "لطالما شاركت الصين معلوماتها بشكل مسؤول مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي".وتابعت: "نحن على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي في تضامن، ومعالجة تحدي (كوفيد-19) بشكل أكثر فعالية، وحماية حياة الناس وصحتهم بشكل أفضل، واستعادة النمو الاقتصادي المطرد بشكل مشترك، وبناء مجتمع عالمي صحي للجميع".ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إلى أنه "منذ بدء جائحة "كورونا"، وضعت الحكومة الصينية الناس وحياتهم في المقام الأول، وبناءا على الواقع الصيني، فقد طورت سياسات (كوفيد) في الوقت المناسب، والتي تخدم مصالح الغالبية العظمى من الشعب الصيني".وأضافت أنه "في خلال الوقت الذي شكّل فيه الفيروس أكبر خطر، كانت استجابة الصين لـ(كوفيد) تحمي حياة الناس وصحتهم بشكل فعال، ومع دخول الفيروس إلى مرحلة جديدة، اتخذنا مبادرة لتحسين تدابير الاستجابة لجعلها أكثر تحديثا علميا، وأكثر استهدافا وفعالية"، مشيرة إلى أن "آلية المنع والسيطرة المشتركة لمجلس الدولة عقدت عدة مؤتمرات صحفية لشرح الوضع الأخير والإجراءات الجديدة، وشهدنا ارتفاع معدل التطعيمات، وتعزيز القدرة على العلاج، وزيادة القدرة الإنتاجية للإمدادات الطبية، والتي تتوفر بشكل عام في الوقت الحالي بشكل كاف".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد أعرب أمس الخميس عن أن بلاده مستعدة لتزويد الصين بلقاحات لمساعدتها في مواجهة تفشي كوفيد- 19، إلا أن الحكومة في بكين لم تطلب المساعدة إلى الآن، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".وقال بلينكين لنظيره الصيني، وانغ يي، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نرغب في رؤية الصين تسيطر على هذا التفشي"، وذلك في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول ما إذا كان المسؤولون الصينيون يحاولون التقليل من عدد الوفيات.وأضاف البيان أن أمريكا قلقة بشأن الزيادة في السلالات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التفشي الذي تشهده الصين له "نتائج على الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق الصين على مستويات عدة".وبعد محاولة الصين القضاء على (كوفيد-19) لمدة 3 سنوات، أنهت قيودها الصحية الصارمة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، فارتفع عدد حالات الإصابة، ما تسبب في ارتفاع حالات الوفاة.

https://sputnikarabic.ae/20221223/إعلام-250-مليون-إصابة-بفيروس-كورونا-في-الصين-خلال-3-أسابيع-فقط-1071527047.html

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