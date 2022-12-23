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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221223/القوات-الأوكرانية-تستهدف-حي-بتروفسكي-في-دونيتسك-براجمات-الصواريخ-1071525674.html
القوات الأوكرانية تستهدف حي بتروفسكي في دونيتسك براجمات الصواريخ
القوات الأوكرانية تستهدف حي بتروفسكي في دونيتسك براجمات الصواريخ
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ على حي بتروفسكي... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T13:57+0000
2022-12-23T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضح المكتب، في بيان: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: في الساعة 15.25، بلدة كراسنوغوروفكا مدينة دونيتسك حي بتروفسكي، حيث تم إطلاق ستة صواريخ".بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.وتتمثل أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، في نزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، في دونباس، تهدف إلى "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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القوات الأوكرانية تستهدف حي بتروفسكي في دونيتسك براجمات الصواريخ

13:57 GMT 23.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ على حي بتروفسكي في مدينة دونيتسك.
وأوضح المكتب، في بيان: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: في الساعة 15.25، بلدة كراسنوغوروفكا مدينة دونيتسك حي بتروفسكي، حيث تم إطلاق ستة صواريخ".

بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
وتتمثل أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، في نزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، في دونباس، تهدف إلى "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:22 GMT
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