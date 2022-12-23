القوات الأوكرانية تستهدف حي بتروفسكي في دونيتسك براجمات الصواريخ
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
© Sputnik . Sergey Baturin/
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ على حي بتروفسكي في مدينة دونيتسك.
وأوضح المكتب، في بيان: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: في الساعة 15.25، بلدة كراسنوغوروفكا مدينة دونيتسك حي بتروفسكي، حيث تم إطلاق ستة صواريخ".
بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
وتتمثل أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، في نزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، في دونباس، تهدف إلى "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
وتتمثل أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، في نزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، في دونباس، تهدف إلى "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".