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https://sputnikarabic.ae/20221223/برلمانية-روسية-لـسبوتنيك-توجد-مبادرة-لإنشاء-مشروع-لنشر-اللغة-الروسية-في-القارة-الأفريقية-1071527530.html
برلمانية روسية لـ"سبوتنيك": توجد مبادرة لإنشاء مشروع لنشر اللغة الروسية في القارة الأفريقية
برلمانية روسية لـ"سبوتنيك": توجد مبادرة لإنشاء مشروع لنشر اللغة الروسية في القارة الأفريقية
صرحت النائبة في مجلس الدوما الروسي، والعضو في لجنة المجلس للشؤون الدولية، ماريا بوتينا، اليوم الجمعة، أن هناك مبادرة لإطلاق آلية تهدف لإنشاء مشروع لنشر اللغة... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T15:17+0000
2022-12-23T15:17+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت النائبة، في لقائها مع "سبوتنيك"، إلى أن "مبادرتها لتوسيع نطاق مشروع اسمه "سفراء اللغة الروسية" المبتكر في معهد بوشكين الحكومي للغة الروسية لدول الاتحاد السوفياتي السابق، ليضم في المستقبل القارة الأفريقية.وقالت "قدمت بالفعل مبادرة لتوسيع هذا البرنامج ليشمل البلدان الأفريقية كجزء من منتدى 'روسيا وأفريقيا' القادم".كما عبرت عن تفاؤلها بنجاح هذا المشروع، مضيفة "أعتقد أن لدينا كل ما نحتاجه لتوسيع هذا البرنامج ليضم أفريقيا".كما وأكدت بوتينا تأييدها لتكليف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بإنشاء متحف الثقافات الأفريقية في موسكو كفرع لمتحف الشرق الحكومي.واقترحت النائبة فكرة إنشاء منظمة البيت الأفريقي في موسكو، قياساً على بيت أمريكا اللاتينية القائم في العاصمة منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري.
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برلمانية روسية لـ"سبوتنيك": توجد مبادرة لإنشاء مشروع لنشر اللغة الروسية في القارة الأفريقية

15:17 GMT 23.12.2022
© Sputnikتلميذة من كييف خلال فصل دراسي. حددت الحكومة الأوكرانية هدفها في مجال التعليم - بحلول منتصف عام 2020، تدمير اللغة الروسية تمامًا في المدارس الأوكرانية.
تلميذة من كييف خلال فصل دراسي. حددت الحكومة الأوكرانية هدفها في مجال التعليم - بحلول منتصف عام 2020، تدمير اللغة الروسية تمامًا في المدارس الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
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صرحت النائبة في مجلس الدوما الروسي، والعضو في لجنة المجلس للشؤون الدولية، ماريا بوتينا، اليوم الجمعة، أن هناك مبادرة لإطلاق آلية تهدف لإنشاء مشروع لنشر اللغة الروسية في قارة أفريقيا.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت النائبة، في لقائها مع "سبوتنيك"، إلى أن "مبادرتها لتوسيع نطاق مشروع اسمه "سفراء اللغة الروسية" المبتكر في معهد بوشكين الحكومي للغة الروسية لدول الاتحاد السوفياتي السابق، ليضم في المستقبل القارة الأفريقية.
وقالت "قدمت بالفعل مبادرة لتوسيع هذا البرنامج ليشمل البلدان الأفريقية كجزء من منتدى 'روسيا وأفريقيا' القادم".
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وحددت النائبة أن لدى زملائها في النادي الروسي- الأفريقي" قاعدة ثابتة، بما في ذلك من المواد التعليمية والمنهجية، وكذلك القدرة على استخدام الاستبيان لجذب الشباب لهذا المشروع كسفراء للغة الروسية".

كما عبرت عن تفاؤلها بنجاح هذا المشروع، مضيفة "أعتقد أن لدينا كل ما نحتاجه لتوسيع هذا البرنامج ليضم أفريقيا".
كما وأكدت بوتينا تأييدها لتكليف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بإنشاء متحف الثقافات الأفريقية في موسكو كفرع لمتحف الشرق الحكومي.
واقترحت النائبة فكرة إنشاء منظمة البيت الأفريقي في موسكو، قياساً على بيت أمريكا اللاتينية القائم في العاصمة منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري.
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