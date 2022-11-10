https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-خارجية-الكونغو-لـسبوتنيك-الضغوط-على-أفريقيا-للتخلي-عن-التعاون-مع-روسيا-غير-مجدية-1070024959.html

وزير خارجية الكونغو لـ"سبوتنيك": الضغوط على أفريقيا للتخلي عن التعاون مع روسيا غير مجدية

وزير خارجية الكونغو لـ"سبوتنيك": الضغوط على أفريقيا للتخلي عن التعاون مع روسيا غير مجدية

قال وزير خارجية الكونغو، جان كلود غاكوسو، اليوم الخميس، إن الضغوطات التي يمارسها الغرب على البلدان الأفريقية للتخلي عن التعاون مع روسيا ليست مجدية، نظرا لتاريخ... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T13:05+0000

2022-11-10T13:05+0000

2022-11-10T13:05+0000

روسيا

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1049576951_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_776147284fd517fe25d491d81b1b9bc5.jpg

شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال غاكوسو، في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "هذه الضغوطات على أفريقيا لتتخلى عن التعاون مع روسيا لا تعمل، سواء وسط النخب الأفريقية أو على المستوى الشعبي، فلا يحق لأي دولة أن تملي على دولة أخرى مع من يجب التعاون، إنه خطاب استعماري وهو يثير اليوم الغضب في أفريقيا".وتابع الوزير الكونغولي: "الأفارقة أحرار في التعاون مع من يريدون، ولا سيما مع روسيا التي ساهمت إلى حد كبير في حركات الاستقلال، والتي دعمت بطرق مختلفة الدول الأفريقية منذ استقلالها".وأشار غاكوسو، خلال حديثه مع "سبوتنيك"، إلى أن المشكلة في أفريقيا هي التقسيم الذي قامت به القوات المستعمرة والتي جزأت القارة إلى بلدان صغيرة لا قوة لديها، مضيفا أن "التحدي هو أن تشكل الدول نحو 4 كيانات قوية ديموغرافيًا واقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا، إن معظم الدول القوية في العالم هي اتحادات".وأضاف: "المشكلة في أفريقيا هي القيادة، الدول هشة لأنها منقسمة، يجب أن نجمع هذه القطع معًا، وسيكون لروسيا شريك حقيقي قوي".وتطرق الوزير الكونغولي إلى موقف بلاده من الأزمة في أوكرانيا، حيث شدد على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.وقال إن الجميع يدرك أن "الأحداث في أوكرانيا نتيجة استفزازات، نحن نؤمن بالحل الدبلوماسي ونرفض الخوض في التفاصيل، وهذا ما نقوله لجميع شركائنا الذين يأتون لزيارتنا والذين يسعون لمعرفة وجهة نظرنا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221019/أكاديمي-سعودي-يرى-أن-توجيه-روسيا-أنشطتها-الخارجية-نحو-آسيا-وأفريقيا-خطوة-صحيحة-ومرحب-بها-1069255845.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار العالم الآن