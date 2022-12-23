https://sputnikarabic.ae/20221223/تحقيق-يكشف-سبب-تحطم-طائرة-الخطوط-الجوية-الإثيوبية-عام-2019-1071534081.html
تحقيق يكشف سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية عام 2019
تحقيق يكشف سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية عام 2019
قال وزير النقل الإثيوبي، اليوم الجمعة، نقلا عن التقرير النهائي للمحققين، إن تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الوطنية عام 2019 والذي أسفر عن مقتل 157 شخصا، كما... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T19:45+0000
2022-12-23T19:45+0000
2022-12-23T19:49+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103967/80/1039678075_0:237:2073:1403_1920x0_80_0_0_3d0360d02246f18a0e191979d4d784ac.jpg
تحطمت طائرة "بوينغ 737 ماكس" المتوجهة إلى نيروبي بعد ست دقائق من إقلاعها من أديس أبابا في 10 مارس/ آذار 2019، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم على متنها، وأدى إلى إيقاف تشغيل طائرات "ماكس" عالميا، في أسوأ أزمة في تاريخ شركة "بوينغ".جاء ذلك بعد أشهر فقط من تحطم طائرة "737 ماكس" في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 تشغلها شركة "ليون إير" في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا عندما تحطمت بعد لحظات من مغادرة مطار جاكرتا.شهد كلا الحادثين انخفاضا غير منضبط في مقدمة الطائرة في اللحظات التي سبقت تحطمها، والذي ألقى المحققون باللوم فيه على نظام الطيران المضاد للمماطلة، أو ما يعرف بنظام تعزيز خصائص المناورة.وقال وزير النقل داغماويت موجيس للصحفيين: "جهاز استشعار الزاوية اليسرى للهجوم بالطائرة تعطل على الفور بعد الإقلاع مما أرسل بيانات خاطئة إلى نظام التحكم في الطيران".وتابع: "البيانات الخاطئة التي أدخلت، أدت إلى تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة، والذي أدى بشكل متكرر إلى هبوط مقدمة الطائرة وفقدان الطيار السيطرة".
https://sputnikarabic.ae/20220924/بوينغ-تجبر-على-سداد-200-مليون-دولار-لنشرها-بيانات-مضللة-عن-تحطم-طائراتها-737-ماكس-1068172519.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103967/80/1039678075_0:43:2073:1597_1920x0_80_0_0_a65839e7d733f6902b780b24f65edac2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إثيوبيا, سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا
العالم, أخبار إثيوبيا, سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا
تحقيق يكشف سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية عام 2019
19:45 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 19:49 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
قال وزير النقل الإثيوبي، اليوم الجمعة، نقلا عن التقرير النهائي للمحققين، إن تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الوطنية عام 2019 والذي أسفر عن مقتل 157 شخصا، كما يشتبه، نتج عن فشل برنامج الرحلة.
تحطمت طائرة "بوينغ 737 ماكس" المتوجهة إلى نيروبي بعد ست دقائق من إقلاعها من أديس أبابا في 10 مارس/ آذار 2019، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم على متنها، وأدى إلى إيقاف تشغيل طائرات "ماكس" عالميا، في أسوأ أزمة في تاريخ شركة
"بوينغ".
جاء ذلك بعد أشهر فقط من تحطم طائرة "737 ماكس
" في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 تشغلها شركة "ليون إير" في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا عندما تحطمت بعد لحظات من مغادرة مطار جاكرتا.
شهد كلا الحادثين انخفاضا غير منضبط
في مقدمة الطائرة في اللحظات التي سبقت تحطمها، والذي ألقى المحققون باللوم فيه على نظام الطيران المضاد للمماطلة، أو ما يعرف بنظام تعزيز خصائص المناورة.
وقال وزير النقل داغماويت موجيس للصحفيين: "جهاز استشعار الزاوية اليسرى للهجوم بالطائرة تعطل على الفور بعد الإقلاع مما أرسل بيانات خاطئة إلى نظام التحكم في الطيران".
وتابع: "البيانات الخاطئة التي أدخلت، أدت إلى تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة، والذي أدى بشكل متكرر إلى هبوط مقدمة الطائرة وفقدان الطيار السيطرة".