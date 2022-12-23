عربي
https://sputnikarabic.ae/20221223/تعرض-كادر-آر-تي-الإعلامي-لقصف-أوكراني-جنوب-دونيتسك-1071525009.html
تعرض طاقم قناة "آر تي" الروسية لقصف أوكراني جنوب دونيتسك
تعرض طاقم قناة "آر تي" الروسية لقصف أوكراني جنوب دونيتسك
تعرضت سيارة كانت تقل صحفيين من قناة "آر تي العربية" التلفزيونية، في مدينة دونيتسك، اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من الجانب الأوكراني، دون أن يصاب أحد من الفريق؛... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T13:39+0000
2022-12-23T13:46+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102182/30/1021823053_0:314:3081:2047_1920x0_80_0_0_46ea95ee0af22ccb03f719d70fe99560.jpg
موسكو - سبوتنيك. وحسبما ذكرت القناة، عبر موقعها على "تليغرام"، فقد قام طاقم العمل على الفور، بغادرة المركبة سيرا على الأقدام، هربا من القصف.وكان فريق "آر تي العربية" في دونيتسك، تعرض عدة مرات إلى إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية، خلال تغطية الأحداث في جمهورية دونيتسك، ومناطق أخرى في دونباس.وأطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ على حي بتروفسكي في مدينة دونيتسك، اليوم الجمعة، حسبما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.وقال المكتب، في بيان: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: في الساعة 15.25 في الساعة (يتزامن مع توقيت موسكو)، بلدة كراسنوغوروفكا، مدينة دونيتسك (حي بتروفسكي).تم إطلاق ستة صواريخ من منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة (الراجمات)".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تواصل القوات الأوكرانية استهداف المنشآت المدنية والأحياء السكنية يوميا، وبشكل متعمد.
https://sputnikarabic.ae/20221028/-مراسل-آر-تي-يتعرض-لإطلاق-نار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1069568421.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102182/30/1021823053_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fa03443b009a82c7318efc764f3fe742.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

تعرض طاقم قناة "آر تي" الروسية لقصف أوكراني جنوب دونيتسك

13:39 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 23.12.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyقناة آر تي
قناة آر تي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبرTelegram
تعرضت سيارة كانت تقل صحفيين من قناة "آر تي العربية" التلفزيونية، في مدينة دونيتسك، اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من الجانب الأوكراني، دون أن يصاب أحد من الفريق؛ غير أن أشخاصا كانوا متواجدين بالقرب من المكان، أصيبوا بجروح.
موسكو - سبوتنيك. وحسبما ذكرت القناة، عبر موقعها على "تليغرام"، فقد قام طاقم العمل على الفور، بغادرة المركبة سيرا على الأقدام، هربا من القصف.
وكان فريق "آر تي العربية" في دونيتسك، تعرض عدة مرات إلى إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية، خلال تغطية الأحداث في جمهورية دونيتسك، ومناطق أخرى في دونباس.
وأطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ على حي بتروفسكي في مدينة دونيتسك، اليوم الجمعة، حسبما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
وقال المكتب، في بيان: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: في الساعة 15.25 في الساعة (يتزامن مع توقيت موسكو)، بلدة كراسنوغوروفكا، مدينة دونيتسك (حي بتروفسكي).
تم إطلاق ستة صواريخ من منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة (الراجمات)".
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
مراسل "آر تي" يتعرض لإطلاق نار في جمهورية دونيتسك الشعبية
28 أكتوبر, 10:31 GMT
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تواصل القوات الأوكرانية استهداف المنشآت المدنية والأحياء السكنية يوميا، وبشكل متعمد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала