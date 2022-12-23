https://sputnikarabic.ae/20221223/تعرض-كادر-آر-تي-الإعلامي-لقصف-أوكراني-جنوب-دونيتسك-1071525009.html
تعرض طاقم قناة "آر تي" الروسية لقصف أوكراني جنوب دونيتسك
تعرض طاقم قناة "آر تي" الروسية لقصف أوكراني جنوب دونيتسك
تعرضت سيارة كانت تقل صحفيين من قناة "آر تي العربية" التلفزيونية، في مدينة دونيتسك، اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من الجانب الأوكراني، دون أن يصاب أحد من الفريق؛... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T13:39+0000
2022-12-23T13:39+0000
2022-12-23T13:46+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وحسبما ذكرت القناة، عبر موقعها على "تليغرام"، فقد قام طاقم العمل على الفور، بغادرة المركبة سيرا على الأقدام، هربا من القصف.وكان فريق "آر تي العربية" في دونيتسك، تعرض عدة مرات إلى إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية، خلال تغطية الأحداث في جمهورية دونيتسك، ومناطق أخرى في دونباس.وأطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ على حي بتروفسكي في مدينة دونيتسك، اليوم الجمعة، حسبما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.وقال المكتب، في بيان: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: في الساعة 15.25 في الساعة (يتزامن مع توقيت موسكو)، بلدة كراسنوغوروفكا، مدينة دونيتسك (حي بتروفسكي).تم إطلاق ستة صواريخ من منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة (الراجمات)".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تواصل القوات الأوكرانية استهداف المنشآت المدنية والأحياء السكنية يوميا، وبشكل متعمد.
https://sputnikarabic.ae/20221028/-مراسل-آر-تي-يتعرض-لإطلاق-نار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1069568421.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
تعرض طاقم قناة "آر تي" الروسية لقصف أوكراني جنوب دونيتسك
13:39 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
تعرضت سيارة كانت تقل صحفيين من قناة "آر تي العربية" التلفزيونية، في مدينة دونيتسك، اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من الجانب الأوكراني، دون أن يصاب أحد من الفريق؛ غير أن أشخاصا كانوا متواجدين بالقرب من المكان، أصيبوا بجروح.
موسكو - سبوتنيك. وحسبما ذكرت القناة، عبر موقعها على "تليغرام"، فقد قام طاقم العمل على الفور، بغادرة المركبة سيرا على الأقدام، هربا من القصف.
وكان فريق "آر تي العربية" في دونيتسك، تعرض عدة مرات إلى إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية
، خلال تغطية الأحداث في جمهورية دونيتسك، ومناطق أخرى في دونباس.
وأطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ على حي بتروفسكي في مدينة دونيتسك، اليوم الجمعة، حسبما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك
في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
وقال المكتب، في بيان: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: في الساعة 15.25 في الساعة (يتزامن مع توقيت موسكو)، بلدة كراسنوغوروفكا، مدينة دونيتسك (حي بتروفسكي).
تم إطلاق ستة صواريخ من منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة (الراجمات)".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تواصل القوات الأوكرانية استهداف المنشآت المدنية والأحياء السكنية يوميا، وبشكل متعمد.