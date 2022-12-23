https://sputnikarabic.ae/20221223/خبراء-روس-يبتكرون-طرقا-لعلاج-الإصابات-المرتبطة-بالتمزق-العضلي-1071511591.html
خبراء روس يبتكرون طرقا لعلاج الإصابات المرتبطة بالتمزق العضلي
خبراء روس يبتكرون طرقا لعلاج الإصابات المرتبطة بالتمزق العضلي
كشفت وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا، اليوم الجمعة، عن تطوير طرق فعالة لعلاج إصابات التمزق العضلي لحد استعادة هذه العضلات كامل وظائفها. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T08:08+0000
2022-12-23T08:08+0000
2022-12-23T08:08+0000
روسيا
مجتمع
منوعات
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وأشارت الوزارة إلى أن خبراء من جامعة بينزا الروسية ابتكروا طرقاً لإعادة خيط الأوتار العضلية، حيث يمكن للعلاج أن يكون على مراحل مختلفة بينها علاج الأوتار وعلاج الإصابات المزمنة التي تحدث إجمالا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإصابة.وتستخدم كلتا الطريقتين ما يسمى بصفائح "xenopericardial" وهي صفائح مستطيلة معالجة خاصة، حيث يتم استخدامها على نطاق واسع في مختلف فروع الجراحة وتعد مادة بيولوجية، حيث تساعد على أن يتجذر بسهولة أكبر بعد الزرع في المريض.وأجرى العلماء عددًا من دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي التي تؤكد استعادة بنية الأوتار، حيث أظهرت النتائج أن نسيج الوتر يتم استبداله بالكامل بالنسيج الضام للوتر في جميع الحالات تقريبا.
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روسيا, منوعات
خبراء روس يبتكرون طرقا لعلاج الإصابات المرتبطة بالتمزق العضلي
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كشفت وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا، اليوم الجمعة، عن تطوير طرق فعالة لعلاج إصابات التمزق العضلي لحد استعادة هذه العضلات كامل وظائفها.
وأشارت الوزارة إلى أن خبراء من جامعة بينزا الروسية ابتكروا طرقاً لإعادة خيط الأوتار العضلية، حيث يمكن للعلاج أن يكون على مراحل مختلفة بينها علاج الأوتار وعلاج الإصابات المزمنة التي تحدث إجمالا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإصابة.
وتستخدم كلتا الطريقتين ما يسمى بصفائح "xenopericardial" وهي صفائح مستطيلة معالجة خاصة، حيث يتم استخدامها على نطاق واسع في مختلف فروع الجراحة وتعد مادة بيولوجية، حيث تساعد على أن يتجذر بسهولة أكبر بعد الزرع في المريض.
وأجرى العلماء عددًا من دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي التي تؤكد استعادة بنية الأوتار، حيث أظهرت النتائج أن نسيج الوتر يتم استبداله بالكامل بالنسيج الضام للوتر في جميع الحالات تقريبا.