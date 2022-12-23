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https://sputnikarabic.ae/20221223/رئيس-البرازيل-يعين-16-وزيرا-بينهم-مغنية-ويتهم-سلفه-بتسليمه-بلدا-مفككا-وفي-حالة-شح-1071516918.html
رئيس البرازيل يعين 16 وزيرا بينهم مغنية ويتهم سلفه بتسليمه بلدا "مفككا وفي حالة شح"
رئيس البرازيل يعين 16 وزيرا بينهم مغنية ويتهم سلفه بتسليمه بلدا "مفككا وفي حالة شح"
كشف الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن حكومته الجديدة، معرباً عن أسفه لأنّه سيرث من سلفه جايير بولسونارو بلدا "في حالة شحّ". 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T10:28+0000
2022-12-23T10:28+0000
العالم
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عيّن لولا 16 وزيرا جديدا في حكومته المقبلة، ليرتفع بذلك عدد الوزراء الذين عيّنهم حتى اليوم إلى 21، من أصل 37 وزيرا ستتشكّل منهم الحكومة (مقابل 23 وزيراً في حكومة بولسونارو)، وفقا لوكالة فرانس برس.وقال الزعيم اليساري: "نحن نرث دولة في حالة شحّ حيث، وبطريقة غير مسؤولة، لم يتمّ عمل أبسط الأمور لأنّ الرئيس فضّل أن يكذب على أن يحكم".بدوره، اتّهم نائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين، الذي عهد إليه لولا بحقيبة الصناعة والتجارة، بولسونارو بـ"تفكيك الدولة البرازيلية"، مؤكّداً أنّ أمام الحكومة المقبلة "مهمّة شاقّة".
https://sputnikarabic.ae/20221101/لولا-دا-سيلفا-من-السجن-إلى-الرئاسة-مرة-أخرى-1069706053.html
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رئيس البرازيل يعين 16 وزيرا بينهم مغنية ويتهم سلفه بتسليمه بلدا "مفككا وفي حالة شح"

10:28 GMT 23.12.2022
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Andre Penner
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كشف الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن حكومته الجديدة، معرباً عن أسفه لأنّه سيرث من سلفه جايير بولسونارو بلدا "في حالة شحّ".
عيّن لولا 16 وزيرا جديدا في حكومته المقبلة، ليرتفع بذلك عدد الوزراء الذين عيّنهم حتى اليوم إلى 21، من أصل 37 وزيرا ستتشكّل منهم الحكومة (مقابل 23 وزيراً في حكومة بولسونارو)، وفقا لوكالة فرانس برس.
لولا دا سيلفا... من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
لولا دا سيلفا... من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى
1 نوفمبر, 10:24 GMT
وشملت التعيينات المغنّية مارغريت مينيزيس وقد عهد إليها لولا بوزارة الثقافة التي ألغيت في عهد بولسونارو.
وقال الزعيم اليساري: "نحن نرث دولة في حالة شحّ حيث، وبطريقة غير مسؤولة، لم يتمّ عمل أبسط الأمور لأنّ الرئيس فضّل أن يكذب على أن يحكم".
بدوره، اتّهم نائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين، الذي عهد إليه لولا بحقيبة الصناعة والتجارة، بولسونارو بـ"تفكيك الدولة البرازيلية"، مؤكّداً أنّ أمام الحكومة المقبلة "مهمّة شاقّة".
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