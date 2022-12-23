https://sputnikarabic.ae/20221223/رئيس-البرازيل-يعين-16-وزيرا-بينهم-مغنية-ويتهم-سلفه-بتسليمه-بلدا-مفككا-وفي-حالة-شح-1071516918.html
رئيس البرازيل يعين 16 وزيرا بينهم مغنية ويتهم سلفه بتسليمه بلدا "مفككا وفي حالة شح"
رئيس البرازيل يعين 16 وزيرا بينهم مغنية ويتهم سلفه بتسليمه بلدا "مفككا وفي حالة شح"
كشف الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن حكومته الجديدة، معرباً عن أسفه لأنّه سيرث من سلفه جايير بولسونارو بلدا "في حالة شحّ". 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T10:28+0000
2022-12-23T10:28+0000
2022-12-23T10:28+0000
العالم
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عيّن لولا 16 وزيرا جديدا في حكومته المقبلة، ليرتفع بذلك عدد الوزراء الذين عيّنهم حتى اليوم إلى 21، من أصل 37 وزيرا ستتشكّل منهم الحكومة (مقابل 23 وزيراً في حكومة بولسونارو)، وفقا لوكالة فرانس برس.وقال الزعيم اليساري: "نحن نرث دولة في حالة شحّ حيث، وبطريقة غير مسؤولة، لم يتمّ عمل أبسط الأمور لأنّ الرئيس فضّل أن يكذب على أن يحكم".بدوره، اتّهم نائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين، الذي عهد إليه لولا بحقيبة الصناعة والتجارة، بولسونارو بـ"تفكيك الدولة البرازيلية"، مؤكّداً أنّ أمام الحكومة المقبلة "مهمّة شاقّة".
https://sputnikarabic.ae/20221101/لولا-دا-سيلفا-من-السجن-إلى-الرئاسة-مرة-أخرى-1069706053.html
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العالم
رئيس البرازيل يعين 16 وزيرا بينهم مغنية ويتهم سلفه بتسليمه بلدا "مفككا وفي حالة شح"
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كشف الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن حكومته الجديدة، معرباً عن أسفه لأنّه سيرث من سلفه جايير بولسونارو بلدا "في حالة شحّ".
عيّن لولا 16 وزيرا جديدا في حكومته المقبلة، ليرتفع بذلك عدد الوزراء الذين عيّنهم حتى اليوم إلى 21، من أصل 37 وزيرا ستتشكّل منهم الحكومة (مقابل 23 وزيراً في حكومة بولسونارو)، وفقا لوكالة فرانس برس
.
وشملت التعيينات المغنّية مارغريت مينيزيس وقد عهد إليها لولا بوزارة الثقافة التي ألغيت في عهد بولسونارو.
وقال الزعيم اليساري: "نحن نرث دولة في حالة شحّ حيث، وبطريقة غير مسؤولة، لم يتمّ عمل أبسط الأمور لأنّ الرئيس فضّل أن يكذب على أن يحكم".
بدوره، اتّهم نائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين، الذي عهد إليه لولا بحقيبة الصناعة والتجارة، بولسونارو بـ"تفكيك الدولة البرازيلية"، مؤكّداً أنّ أمام الحكومة المقبلة "مهمّة شاقّة".