https://sputnikarabic.ae/20221223/سلطات-زابوروجيه-المنطقة-قادرة-أن-تصبح-سلة-الخبز-الرئيسية-لروسيا-1071513012.html
سلطات زابوروجيه: المنطقة قادرة أن تصبح "سلة الخبز" الرئيسية لروسيا
سلطات زابوروجيه: المنطقة قادرة أن تصبح "سلة الخبز" الرئيسية لروسيا
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات تعتزم تحويل المنطقة إلى سلة خبز رئيسية لروسيا، مؤكدا على أن هناك كل... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T09:09+0000
2022-12-23T09:09+0000
2022-12-23T09:09+0000
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "منطقة زابوروجيه، بالإضافة إلى المركز الإقليمي، هي مناطق زراعية تاريخياً، وباتباع النهج الصحيح لن تكون المنطقة قادرة فقط على تزويد نفسها بشكل مستقل بجميع المنتجات الزراعية الضرورية في العام المقبل، إنما ستصبح سلة خبز روسيا في المستقبل".وبحسب روغوف، فإن تقديم عدد من الفوائد على المستوى الفيدرالي للمزارعين في المنطقة والاستعادة الشاملة لاستصلاح الأراضي سيعطي جولة جديدة لتنمية الزراعة.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات زابوروجيه: المنطقة قادرة أن تصبح "سلة الخبز" الرئيسية لروسيا
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كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات تعتزم تحويل المنطقة إلى سلة خبز رئيسية لروسيا، مؤكدا على أن هناك كل الفرص المتاحة لذلك.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "منطقة زابوروجيه، بالإضافة إلى المركز الإقليمي، هي مناطق زراعية تاريخياً، وباتباع النهج الصحيح لن تكون المنطقة قادرة فقط على تزويد نفسها بشكل مستقل بجميع المنتجات الزراعية الضرورية في العام المقبل، إنما ستصبح سلة خبز روسيا في المستقبل".
وبحسب روغوف، فإن تقديم عدد من الفوائد على المستوى الفيدرالي للمزارعين في المنطقة والاستعادة الشاملة لاستصلاح الأراضي سيعطي جولة جديدة لتنمية الزراعة.
وتواصل
روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها رسميا إلى الأراضي الروسية.