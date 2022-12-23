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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221223/سلطات-زابوروجيه-قصف-محطة-الطاقة-النووية-بات-قليلا-1071519254.html
سلطات زابوروجيه: قصف محطة الطاقة النووية بات قليلا
سلطات زابوروجيه: قصف محطة الطاقة النووية بات قليلا
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن قصف محطة الطاقة النووية قد توقف عمليا والوضع حول المحطة خاضع للسيطرة الروسية الكاملة. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T11:34+0000
2022-12-23T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال باليتسكي خلال مقابلة خاصة مع "قناة 24": "يمكنني اليوم أن أذكر أن مفاعلين يعملان بقدرة منخفضة ونحن نتحكم بشكل كامل في الوضع في منطقة زابوروجيه من خلال محطة للطاقة النووية وتعمل المفاعلات بشكل أساسي على الطاقة الحرارية والتي تهدف إلى توفير الحرارة لمدينة إنرغودار".وأضاف باليتسكي: "القصف توقف تقريبا دعنا نقول لا يزال هناك، ولكن ليس كالسابق".وخلص باليتسكي بالقول: "لدينا آمال بالطبع، نحن نتفهم أن هذا هو موقف الغرب، هؤلاء جميعا يتقاضون رواتب من الغرب".وتشدد روسيا على ضرورة الاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة حول المحطة في أقرب وقت، ويؤكد المسؤولون الروس أن موسكو على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بعض الدول الأوروبية تشارك في المشاورات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا الحوار في إقناع كييف بالتوقف عن قصف المحطة.
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سلطات زابوروجيه: قصف محطة الطاقة النووية بات قليلا

11:34 GMT 23.12.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار.
جندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن قصف محطة الطاقة النووية قد توقف عمليا والوضع حول المحطة خاضع للسيطرة الروسية الكاملة.
وقال باليتسكي خلال مقابلة خاصة مع "قناة 24": "يمكنني اليوم أن أذكر أن مفاعلين يعملان بقدرة منخفضة ونحن نتحكم بشكل كامل في الوضع في منطقة زابوروجيه من خلال محطة للطاقة النووية وتعمل المفاعلات بشكل أساسي على الطاقة الحرارية والتي تهدف إلى توفير الحرارة لمدينة إنرغودار".
وأضاف باليتسكي: "القصف توقف تقريبا دعنا نقول لا يزال هناك، ولكن ليس كالسابق".
وخلص باليتسكي بالقول: "لدينا آمال بالطبع، نحن نتفهم أن هذا هو موقف الغرب، هؤلاء جميعا يتقاضون رواتب من الغرب".
وتشدد روسيا على ضرورة الاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة حول المحطة في أقرب وقت، ويؤكد المسؤولون الروس أن موسكو على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بعض الدول الأوروبية تشارك في المشاورات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا الحوار في إقناع كييف بالتوقف عن قصف المحطة.
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