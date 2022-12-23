https://sputnikarabic.ae/20221223/--إعلان-حالة-الطوارئ-في-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-1071523461.html
إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي
إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإعلان مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب حالة الطوارئ. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T12:58+0000
2022-12-23T12:58+0000
2022-12-23T13:00+0000
إسرائيل
بن غوريون
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وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الجمعة، أن مطار بن غوريون قد أعلن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية بعد اشتباه في تعطل طائرة خاصة قادمة من دبي.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية قد أعلنها مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب قبيل وصول طائرة خاصة من إمارة دبي تحمل على متنها رجل أعمال.وأوضحت القناة أن المطار أعلن استعداده التام لاستقبال الطائرة الخاصة وسيقوم المسؤولون في المطار بإجراء "فحص بصري" لعجلات الطائرة قبل أن تلمس أرضية المطار.وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية أن طائرة خاصة من نوع هوك N405LL قد أعلنت فور إقلاعها من مطار دبي وجود عطل فني في إحدى عجلاتها، غير أن الطائرة الخاصة حطت في المطار بسلام.وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت بإطلاق طائرات مقاتلة للمساعدة في عملية إنزال أو هبوط الطائرة الخاصة.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, بن غوريون, أخبار العالم الآن
إسرائيل, بن غوريون, أخبار العالم الآن
إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي
12:58 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإعلان مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب حالة الطوارئ.
وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الجمعة، أن مطار بن غوريون قد أعلن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية بعد اشتباه في تعطل طائرة خاصة قادمة من دبي.
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية قد أعلنها مطار بن غوريون الدولي
في تل أبيب قبيل وصول طائرة خاصة من إمارة دبي تحمل على متنها رجل أعمال.
وأوضحت القناة أن المطار أعلن استعداده التام لاستقبال الطائرة الخاصة وسيقوم المسؤولون في المطار بإجراء "فحص بصري" لعجلات الطائرة قبل أن تلمس أرضية المطار.
وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية أن طائرة خاصة من نوع هوك N405LL قد أعلنت فور إقلاعها من مطار دبي وجود عطل فني في إحدى عجلاتها، غير أن الطائرة الخاصة حطت في المطار بسلام.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت بإطلاق طائرات مقاتلة للمساعدة في عملية إنزال أو هبوط الطائرة الخاصة.