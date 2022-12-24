https://sputnikarabic.ae/20221224/إحالة-المشتبه-به-في-هجوم-باريس-للطب-النفسي-1071561039.html

إحالة المشتبه به في هجوم باريس للطب النفسي

إحالة المشتبه به في هجوم باريس للطب النفسي

أعلن ممثلو الادعاء الفرنسي أن مشتبها به في قتل ثلاثة أشخاص في هجوم "عنصري" على مركز ثقافي في باريس، أحيل إلى وحدة الطب النفسي. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T20:56+0000

2022-12-24T20:56+0000

2022-12-24T20:56+0000

أخبار باريس

جريمة قتل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/12/1065261247_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_50deeffaedeb2a2b8b32dba8b6724c8d.jpg

وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه به الأبيض البالغ من العمر 69 عاما، أخرج من السجن لأسباب صحية، اليوم السبت، ونقل إلى مصحة للطب النفسي تابعة للشرطة، بحسب "فرانس برس".وذكر المدعي العام في باريس أن طبيبا فحص صحة المشتبه به بعد ظهر السبت، واعتبر أنها "غير متوافقة مع إجراءات الحبس".وأضاف المدعي العام أنه ألغي احتجاز الرجل ونقل إلى وحدة للطب النفسي تابعة للشرطة أثناء مثوله أمام قاض التحقيق، في الوقت الذي يتواصل فيه التحقيق.ويوم الجمعة، لقي 3 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في باريس بحسب النيابة العامة التي أكدت إصابة 3 أشخاص بجروح.يأتي الهجوم في الوقت الذي كانت تستعد فيه الجالية الكردية لإحياء الذكرى العاشرة لمقتل ثلاث ناشطات في جريمة ظلت دون حل.

https://sputnikarabic.ae/20221224/إعلام-ارتفاع-عدد-الجرحى-بين-أفراد-الشرطة-في-اشتباكات-باريس-إلى-12--1071548714.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار باريس, جريمة قتل