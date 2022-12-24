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https://sputnikarabic.ae/20221224/إحالة-المشتبه-به-في-هجوم-باريس-للطب-النفسي-1071561039.html
إحالة المشتبه به في هجوم باريس للطب النفسي
إحالة المشتبه به في هجوم باريس للطب النفسي
أعلن ممثلو الادعاء الفرنسي أن مشتبها به في قتل ثلاثة أشخاص في هجوم "عنصري" على مركز ثقافي في باريس، أحيل إلى وحدة الطب النفسي. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T20:56+0000
2022-12-24T20:56+0000
أخبار باريس
جريمة قتل
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وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه به الأبيض البالغ من العمر 69 عاما، أخرج من السجن لأسباب صحية، اليوم السبت، ونقل إلى مصحة للطب النفسي تابعة للشرطة، بحسب "فرانس برس".وذكر المدعي العام في باريس أن طبيبا فحص صحة المشتبه به بعد ظهر السبت، واعتبر أنها "غير متوافقة مع إجراءات الحبس".وأضاف المدعي العام أنه ألغي احتجاز الرجل ونقل إلى وحدة للطب النفسي تابعة للشرطة أثناء مثوله أمام قاض التحقيق، في الوقت الذي يتواصل فيه التحقيق.ويوم الجمعة، لقي 3 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في باريس بحسب النيابة العامة التي أكدت إصابة 3 أشخاص بجروح.يأتي الهجوم في الوقت الذي كانت تستعد فيه الجالية الكردية لإحياء الذكرى العاشرة لمقتل ثلاث ناشطات في جريمة ظلت دون حل.
https://sputnikarabic.ae/20221224/إعلام-ارتفاع-عدد-الجرحى-بين-أفراد-الشرطة-في-اشتباكات-باريس-إلى-12--1071548714.html
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أخبار باريس, جريمة قتل
أخبار باريس, جريمة قتل

إحالة المشتبه به في هجوم باريس للطب النفسي

20:56 GMT 24.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTالشرطة الفرنسية تطوق مكان الحادث بعد مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بأحد شوارع باريس الاثنين 18 يوليو 2022
الشرطة الفرنسية تطوق مكان الحادث بعد مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بأحد شوارع باريس الاثنين 18 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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أعلن ممثلو الادعاء الفرنسي أن مشتبها به في قتل ثلاثة أشخاص في هجوم "عنصري" على مركز ثقافي في باريس، أحيل إلى وحدة الطب النفسي.
وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه به الأبيض البالغ من العمر 69 عاما، أخرج من السجن لأسباب صحية، اليوم السبت، ونقل إلى مصحة للطب النفسي تابعة للشرطة، بحسب "فرانس برس".
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وذكر المدعي العام في باريس أن طبيبا فحص صحة المشتبه به بعد ظهر السبت، واعتبر أنها "غير متوافقة مع إجراءات الحبس".
وأضاف المدعي العام أنه ألغي احتجاز الرجل ونقل إلى وحدة للطب النفسي تابعة للشرطة أثناء مثوله أمام قاض التحقيق، في الوقت الذي يتواصل فيه التحقيق.
ويوم الجمعة، لقي 3 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في باريس بحسب النيابة العامة التي أكدت إصابة 3 أشخاص بجروح.
يأتي الهجوم في الوقت الذي كانت تستعد فيه الجالية الكردية لإحياء الذكرى العاشرة لمقتل ثلاث ناشطات في جريمة ظلت دون حل.
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