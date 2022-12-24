https://sputnikarabic.ae/20221224/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-حريق-دار-رعاية-المسنين-في-كيميروفو-الروسية-إلى-20-شخصا-1071537169.html
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق دار رعاية المسنين في كيميروفو الروسية إلى 20 شخصا
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق دار رعاية المسنين في كيميروفو الروسية إلى 20 شخصا
لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم، الجمعة، نتيجة حريق اندلع في دار لرعاية المسنين في مدينة كيميروفو الروسية. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T01:18+0000
2022-12-24T01:18+0000
2022-12-24T01:18+0000
روسيا
وزارة الطوارئ الروسية
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لأحدث البيانات قتل 20 شخصا".وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية إنه تم احتواء الحريق في دار رعاية المسنين في كيميروفو في الساعة 23:39 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة (16:39 بتوقيت غرينتش).في وقت سابق، أبلغت خدمات الطوارئ "سبوتنيك" أن عدد القتلى بلغ 13 شخصا وأن الدار غير قانونية. وقالت السلطات الصحية الإقليمية لوكالة "سبوتنيك" إن شخصين في حالة خطيرة بعد الحريق، بينما تلقى ما مجموعه ستة أشخاص رعاية طبية.وقال حاكم منطقة كيميروفو، سيرجي تسيفيليف، على تليغرام إنه سيتم فحص جميع دور رعاية المسنين الإقليمية، ولا سيما دور الرعاية الخاصة، في الأسبوع المقبل. فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بعد حريق كيميروفو.
https://sputnikarabic.ae/20221223/ارتفاع-عدد-القتلى-بحريق-في-دار-لرعاية-المسنين-بمدينة-كيميروفو-الروسية-إلى-11-شخصا-1071536442.html
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روسيا, وزارة الطوارئ الروسية, العالم
روسيا, وزارة الطوارئ الروسية, العالم
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق دار رعاية المسنين في كيميروفو الروسية إلى 20 شخصا
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لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم، الجمعة، نتيجة حريق اندلع في دار لرعاية المسنين في مدينة كيميروفو الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لأحدث البيانات قتل 20 شخصا".
وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية إنه تم احتواء الحريق في دار رعاية المسنين في كيميروفو في الساعة 23:39 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة (16:39 بتوقيت غرينتش).
في وقت سابق، أبلغت خدمات الطوارئ "سبوتنيك" أن عدد القتلى بلغ 13 شخصا
وأن الدار غير قانونية. وقالت السلطات الصحية الإقليمية لوكالة "سبوتنيك" إن شخصين في حالة خطيرة بعد الحريق، بينما تلقى ما مجموعه ستة أشخاص رعاية طبية.
وقال حاكم منطقة كيميروفو، سيرجي تسيفيليف، على تليغرام إنه سيتم فحص جميع دور رعاية المسنين الإقليمية، ولا سيما دور الرعاية الخاصة، في الأسبوع المقبل. فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بعد حريق كيميروفو.